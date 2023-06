Ajla Tomljanovic, stenterete a credere che sia possibile: il triangolo tennistico più chiacchierato torna a far parlare di sé.

È fantascientifico persuadersi del fatto che la partecipazione ad una serie possa avere in qualche modo interferito con le loro carriere. Eppure, diciamoci la verità: per quanto illogico, per quanto irrazionale, lo abbiamo pensato un po’ tutti, considerando come stanno andando le cose.

Sono trascorsi mesi da quando sui social non si è iniziato a parlare che di questo, ossia della così ribattezzata maledizione di Netflix. Tutto è iniziato quando il colosso ha lanciato la prima parte di Break Point, la docuserie dedicata al tennis che ha appassionato i telespettatori e permesso loro di dare una sbirciata a cosa accade dietro le quinte del tour. A partire da quel lancio, i protagonisti dei primi episodi rilasciati sulla piattaforma hanno iniziato a “cadere”. Uno dopo l’altro, come in una sorta di effetto domino, in perfetto stile Final Destination.

Tra infortuni e ritiri, sconfitte inaspettate e premature uscite di scena, sono in tanti ad aver pensato che si trattasse di una coincidenza pazzesca. Ed è ancor più pazzesco pensare che alcuni dei protagonisti principali della docuserie targata Netflix non siano più riusciti, in pratica, a rimettersi in piedi. Come se davvero, al di là di ogni logica, gravasse su di loro una sorta di inspiegabile maledizione.

Non solo Ajla Tomljanovic: maledizione bis su Kyrgios e Berrettini

Maledetto è di certo il triangolo che già in passato aveva fatto tanto discutere, seppur per altri motivi. Quello composto, tanto per rinfrescarvi le idee, da Ajla Tomljanovic, Nick Kyrgios e Matteo Berrettini. La bella nativa di Zagabria, lo ricordiamo, ha prima fatto coppia con il bad boy australiano, poi con il romano.

Tutti e tre sono comparsi negli episodi clou della prima parte di Break Point ed eccoli, adesso, alle prese con una stagione disastrosa. La ragazza, naturalizzata australiana, non è mai scesa in campo. Ha subito un intervento al ginocchio e ha saltato tutti gli appuntamenti degli ultimi sei mesi. Ha ripreso ad allenarsi ma non si sa ancora quand’è che potrà rientrare in campo.

Stesso discorso per Nick Kyrgios, che come lei è rimasto fermo per molti mesi. Non giocava da novembre e ci ha riprovato qualche giorno fa a Stoccarda, ma dopo una partita per nulla entusiasmante ha saggiamente deciso di ritirarsi dal torneo di Halle. Potrebbe non partecipare, a questo punto, neanche a Wimbledon. Idem con patate per Berrettini, che ha giocato a sprazzi e senza purtroppo concludere un granché. Anche lui potrebbe andare incontro ad uno stop lunghissimo per via di una recidiva del problema agli addominali. Ora, se si possa effettivamente parlare di maledizione non lo sappiamo, ma di certo è assai curioso che i tennisti che hanno partecipato alla docuserie siano tutti, o quasi, ko. Inizino a tremare, a questo punto, i prossimi: la seconda parte di Break Point sta per arrivare.