Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte

Copa Libertadores e Sudamericana, si riparte con l’ultima giornata della fase a gironi: notizie e pronostici.

Notte di coppe in Sudamerica. Ritornano Libertadores e Sudamericana, entrambe pronte a regalare emozioni a profusione con una scoppiettante ultima giornata della fase a gironi.

Riflettori puntati sulla manifestazione più importante, dove diverse big non sono ancora certe della qualificazione. Una di queste è il River Plate, soltanto secondo nell’equilibratissimo gruppo D: può succedere di tutto. La situazione, a novanta minuti dalla fine dei giochi, è incandescente. In cima alla classifica, a 9 punti, ci sono i brasiliani della Fluminense, ai quali basterà un pareggio per avanzare alla fase successiva. La Tricolor, è vero, ha perso le ultime due partite, ma in casa finora è stata un rullo compressore, realizzando sei gol nelle due partite disputate in casa. Potrebbe addirittura qualificarsi anche con una sconfitta grazie alla migliore differenza reti (al momento è in netto vantaggio nei confronti delle altre). Fluminense che stanotte se la vedrà coi peruviani dello Sporting Cristal, appaiati al River Plate a quota 7 punti.

Lo storico club di Buenos Aires, che si è rimesso in carreggiata nell’ultimo turno battendo 2-0 la Fluminese, avrà bisogno di tutto il supporto del Mas Monumental per piegare i boliviani del The Strongest, ultimi con 6 punti ma ancora in corsa per la qualificazione. Per argentini e brasiliani due gare sicuramente ostiche. Ma il fatto di poter giocare davanti al proprio pubblico è un vantaggio non indifferente: entrambe dovrebbero evitare la sconfitta.

Qualificazione a un passo per l’Atletico Mineiro

Nel gruppo G c’è l’Athletico Paranaense, vicecampione del Sudamerica in carica, che ha già la qualificazione in tasca, grazie ai quattro punti di vantaggio sulla terza, i paraguaiani del Libertad, ormai con un piede e mezzo fuori dalla Libertadores.

Le maggiori motivazioni dell’Alianza Lima, ultima in classifica ma sempre in corsa per la “retrocessione” in Copa Sudamericana, potrebbero fare la differenza, in una gara da almeno un gol per parte. Nell’altro match invece all’Atletico Mineiro basterà non perdere con tre o più reti di scarto contro il Libertad per staccare un pass per la fase ad eliminazione diretta. Tutto definito o quasi infine nel gruppo H, dove Olimpia Asuncion e Atletico Nacional sono già qualificate al turno successivo. Le due eliminate, Melgar e Patronato, si contendono quel terzo posto che gli consentirà di proseguire l’avventura continentale nella competizione meno prestigiosa. L’Olimpia non dovrebbe essere in vena di regali, mentre gli argentini del Patronato hanno qualche possibilità in più di evitare la sconfitta contro un Atletico Nacional che ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite.

Nella notte sono in programma anche quattro match validi per l’ultima giornata della Copa Sudamericana. In campo il Palestino, chiamato a blindare il secondo posto nel gruppo H. I cileni dovrebbero ottenere almeno un punto contro il Fortaleza già qualificato, mentre il San Lorenzo è con le spalle al muro: si prospetta una vittoria comoda contro l’Estudiantes Merida, fanalino di coda del girone e da tempo fuori dai giochi. Verdetti già sanciti infine nel gruppo D, dove le due qualificate sono il San Paolo e il Tigre dell’azzurro Retegui.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• Libertad o pareggio (in Libertad-Atletico Mineiro, Libertadores ore 0:00)

• River Plate (in River Plate-The Strongest, Libertadores ore 2:00)

• Olimpia Asuncion (in Olimpia Asuncion-Melgar, Libertadores ore 2:00)

• Palestino o pareggio (in Palestino-Fortaleza, Sudamericana ore 0:00)

• San Lorenzo (in San Lorenzo-Estudiantes Merida, Sudamericana ore 0:00)

• Tolima (in Tolima-Puerto Cabello, Sudamericana ore 2:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fluminense-Sporting Cristal Libertadores ore 2:00

• San Paolo-Tigre Sudamericana ore 2:30

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Athletico Paranaense-Alianza Lima, Libertadores ore 0:00

• Libertad-Atletico Mineiro, Libertadores ore 0:00

• River Plate-The Strongest, Libertadores ore 2:00

• Tolima-Puerto Cabello, Sudamericana ore 2:30