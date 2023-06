Paola Egonu tra bikini e balli sfrenati: vacanze di fuoco

Paola Egonu porta i follower con sé in alto mare: il video delle sue vacanze è uno di quei contenuti che non puoi assolutamente perderti.

La sua valigia, al rientro in Italia, era ancor più pesante di quanto non lo fosse quando è partita alla volta della Turchia. Ad Istanbul ha collezionato talmente tanti successi che davvero non avrebbe potuto sperare in un epilogo migliore. Un epilogo che ha confermato, sebbene non ce ne fosse bisogno, che è la numero 1 della pallavolo mondiale.

Nel Bel Paese è rientrata da regina. Regina d’Europa, per la precisione, per la terza volta in carriera. Un risultato che la dice lunga su quanto determinante sia stato il contributo che ha dato al VakifBank, la squadra che l’ha accolta ed “ospitata” per un anno. Adesso ad attenderla c’è Milano: giocherà nel Vero Volley e i tifosi azzurri non potrebbero essere più felici di così. Nella città monegasca dovrà fare bene tanto quanto ad Istanbul, ragion per cui una piccola vacanza, prima di tornare in campo, era assolutamente doverosa. Si sta rilassando ma se la sta pure spassando un mondo, Paola Egonu, tra le pallavoliste più forti che si siano mai viste sulla scena internazionale.

L’opposto di Cittadella è volata ad Austin, in Texas, e sta documentando il suo viaggio con grande dovizia di particolari e di foto. Non è mai stata un tipo troppo social, ma in questi giorni si sta dando un gran da fare. Al punto che, per certi versi, ci pare quasi di essere lì con lei. Che male non sarebbe.

Paola Egonu, gita in barca e finale col botto: uno spettacolo senza precedenti

Prima del ritorno in Serie A1, si sta saggiamente godendo il sole e la movida texana. I suoi follower, parallelamente, si stanno invece godendo i suoi scatti da capogiro, numerosi come non mai.

Ieri l’opposto di Cittadella si è però superato, postando su Instagram un video che racchiude alla perfezione la sua voglia di leggerezza. La Egonu è in barca e si diverte un mondo tra panorami da cartolina e balli scatenati e sensualissimi a prua.

In tutto ciò indossa, naturalmente, un bikini. Un modello microscopico, perfetto per il suo corpo muscoloso e magnificamente allenato, che tantissimi cuori ha infranto da quando il filmato è sbarcato online. Il contenuto in questione ha generato, infatti, un vero e proprio maremoto di commenti, una tempesta di like senza precedenti. Perché resistere ad un fascino così sfacciato, d’altra parte, non è affatto semplice.