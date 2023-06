Italia-Norvegia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

La reazione, alla fine, c’è stata. L’Italia è riuscita a voltare subito pagina dopo la dolorosa e immeritata sconfitta all’esordio con la Francia, battendo 3-2 la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi ed ottenendo un successo fondamentale in ottica qualificazione.

Ma per colpa di quei due gol incassati ad inizio secondo tempo, quando la vittoria contro gli elvetici sembrava essere già in cassaforte – gli azzurrini avevano chiuso la prima frazione di gioco addirittura in vantaggio di tre reti – la selezione guidata da Paolo Nicolato dovrà fare attenzione al cosiddetto rischio “biscotto”. Sì, perché come vi abbiamo raccontato qui, se contemporaneamente la Svizzera dovesse battere la Francia almeno un un gol di scarto dal 3-2 in su, a Tonali e compagni non basterebbe neppure battere la Norvegia, con qualsiasi risultato. Un’ipotesi alquanto remota, visto che la Francia in quel caso si vedrebbe scavalcata al primo posto. Fatto sta che l’Italia non sarà completamente padrona del proprio destino, visto che dovrà per forza interessarsi di ciò che accadrà nell’altro stadio di Cluj-Napoca, il “Constantin Radulescu”, dove è in programma la sfida tra Svizzera e Francia. Insomma, finora è un Europeo vissuto esclusivamente sulle montagne russe per gli azzurrini, che comunque figurano ancora tra i principali favoriti per la vittoria finale.

L’Italia non è padrona del proprio destino

Il riferimento non può essere che al match con i transalpini, in cui è stata decisiva l’assenza della tecnologia, impensabile in una manifestazione così importante.

L’Italia si è vista prima negare un rigore solare e poi nel finale di gara non convalidare un gol che la Goal Line Technology, se fosse stata predisposta, avrebbe certamente rilevato. Ma ormai le chiacchiere stanno a zero, come si dice in gergo. L’unico obiettivo deve essere quello di battere la Norvegia, quasi spacciata ma che farà di tutto per evitare di chiudere l’avventura continentale con zero punti. Due sconfitte su due per gli uomini di Leif Gunnar Smerud, che domenica scorsa non sono riusciti a realizzare l’impresa con la Francia: ai transalpini di è bastato un gol di Olise (1-0) ad inizio secondo tempo per piegare gli scandinavi, che tre giorni prima avevano perso 2-1 con la Svizzera. Il selezionatore deve fare i conti con un problema offensivo , se consideriamo che nelle ultime sei partite, tra gare ufficiali e amichevoli, la sua Norvegia ha realizzato a malapena due gol.

Smerud punterà ancora sul 4-3-3, con il tridente offensivo composto, oltre che da Bobb – giovane talento proveniente dalle giovanili del Manchester City – anche da Botheim e Ceide, che in Serie A vestono le maglie rispettivamente della Salernitana e del Sassuolo. Nicolato invece dovrebbe confermare Parisi sulla corsia sinistra, tra i migliori in campo contro la Svizzera nonché autore del gol del 3-0, e Gnonto, che in attacco supporterà Pellegri. Continua infine il duello a centrocampo tra il torinese Ricci e il romanista Bove.

Come vedere Italia-Norvegia in diretta tv e streaming

Italia-Norvegia è in programma mercoledì alle 20:45 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai 1 (canale 102 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Italia dovrebbe partire forte come ha fatto nella partita con la Svizzera, aggredendo sin da subito i norvegesi, che finora si sono dimostrati poco prolifici in attacco e neppure solidissimi dietro. La vittoria degli azzurrini non sembra in discussione. Ma il fatto che in cinque delle ultime sei partite non siano mai riusciti a tenere la porta inviolata ci fa pensare ad una gara movimentata, in cui anche la Norvegia potrebbe andare a segno.

Le formazioni ufficiali di Italia-Norvegia

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Ricci, Rovella, Tonali, Parisi; Pellegri, Gnonto.

NORVEGIA U21 (4-3-3): Klaesson; Sebulonsen, Daland, Rosler, Wolfe; Mannsverk, M. Solbakken, Vetlesen; Bobb, Botheim, Ceide.

La Norvegia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1