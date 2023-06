Tennis, curve e muscoli binomio perfetto: il bikini è la ciliegina sulla torta

Tennis, non c’è niente che valorizzi il suo corpo da urlo meglio del bikini: così la foto in piscina ha stregato i suoi follower.

Di lei si può dire che, in un certo senso, è figlia d’arte. La sua mamma e il suo papà si sono conosciuti giocando a tennis sulla terra rossa ed era prevedibile che riuscissero a trasmetterle la passione per questo sport. E infatti, ha manifestato grande interesse per la racchetta sin da quando era appena una bambina.

Si è allenata talmente tanto che, alle porte dell’adolescenza, erano in tanti a pensare che fosse destinata a grandi cose. Che avesse un talento fuori dal comune. Giocava talmente bene che nessuno si sarebbe stupito di vederla, un giorno, nel circuito maggiore. Peccato solo che Mihaela Buzarnescu, la tennista rumena della quale intendiamo parlarvi oggi, non avesse fatto i conti col destino. Nel momento più proficuo della sua carriera, un brutto infortunio alla spalla l’ha costretta ad interrompere il suo viaggio alla volta del mondo dei professionisti. La sua popolarità in quel momento era alle stelle, ma lo stop di 6 mesi causò, tra le altre cose, una vera e propria “emorragia” di sponsor.

Ma il momento della sua rivincita, per fortuna, è arrivato ben presto. Qualcuno ricorderà senz’altro di quando la Buzarnescu, sul campo numero 1 del Roland Garros, riuscì a mandare in fumo il sogno di Elina Svitolina, grande favorita dello Slam parigino. Una vittoria che le diede una grande fiducia, tanto da arrivare a piazzarsi, nell’ottobre del 2018, al 24esimo posto del ranking Wta.

Tennis, prova bikini decisamente superata

La sua scalata, iniziata da numero 500 al mondo, aveva lasciato tutti senza fiato. Un po’ come le foto che, da qualche tempo a questa parte, ha iniziato a postare sulle varie piattaforme social. Perché Mihaela, Miky per gli amici, oltre ad avere un talento naturale per il tennis è anche un gran bel pezzo di ragazza.

Quanto duramente si sia allenata lo si evince in maniera nettissima dal suo corpo da favola. Curve e muscoli si fondono in un insieme armonico ed incredibilmente sensuale, in un fisico che si fa fatica a descrivere con le sole parole. Le immagini, in questo caso, potranno certamente fare meglio di noi.

Soprattutto quelle in bikini, un capo che la Buzarnescu indossa, per ovvie ragioni, con grande disinvoltura, certa dell’efficacia delle “armi” di cui Madre Natura l’ha dotata. Non ci stupisce, pertanto, che i suoi scatti incassino like e commenti a più non posso ogni volta che vengono postati su Instagram.