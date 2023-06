Europei U21, Italia fuori col “biscotto” tra Francia e Svizzera

Europei U21, l’Italia di Nicolato ieri sera ha battuto la Svizzera dopo la delusione contro la Francia. Ma occhio al biscotto che ci potrebbe eliminare

Noi italiani ce lo ricordiamo bene un biscotto. Che ancora è amaro, nonostante quando si parli di questo dolce si pensa a qualcosa di gustoso. Ma potrebbe essere gustoso per gli altri, in questo caso, visto che la questione potrebbe toccare la nazionale Under 21 di Nicolato che in questo momento è all’Europeo.

Nel pomeriggio di ieri gli azzurrini hanno vinto contro la Svizzera conquistando la prima vittoria del proprio girone dopo il furto contro la Francia: una partita, quella contro i transalpini, segnata da almeno tre abbagli clamorosi del direttore di gara che non hanno permesso all’Italia di pareggiare. In questo momento staremmo qui a parlare di un’atra situazione, una di quelle belle. Sarebbe bastata una vittoria nell’ultimo turno contro la Norvegia per essere certi di andare avanti. Invece, purtroppo, la nostra nazionale non è proprio padrona del destino. Ecco quello che potrebbe succedere.

Europei U21, l’Italia teme il biscotto

Partiamo dal fatto che, all’ultima giornata, potrebbero arrivare tre squadre a quota 6 punti: Italia, Francia e appunto Svizzera, qualora quest’ultimi riuscissero a piazzare il colpo contro una delle formazioni favorite non solo in questo girone ma dell’intero Europeo.

Se la Svizzera battesse la Francia 3-2, 4-3, 5-4 (e così via, purché sia con un gol di scarto), gli azzurrini sarebbero aritmeticamente fuori a prescindere dal proprio risultato contro la Norvegia. Questo perché in caso di arrivo di tre squadre a pari punti, il primo criterio per dirimere la parità è la classifica avulsa. Questa prende in considerazione la differenza reti negli scontri diretti, che in caso di 3-2 per la Svizzera sarebbe pari (0 per tutte e tre). In caso di ulteriore parità, si andrebbero quindi a guardare i gol fatti negli scontri diretti e sia Svizzera che Francia potrebbero fare meglio dell’Italia qualora si verificassero i risultati citati in precedenza. Insomma, c’è il rischio biscotto, è evidente, ma la Francia in questo caso potrebbe anche prendere la Spagna nella fase ad eliminazione diretta. Che potrebbe essere un bel rischio