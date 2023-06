Tennis, curve pericolose e bikini a perdifiato: boom di like per lei

Tennis, così l’astro nascente si destreggia tra set cinematografici, concorsi di bellezza e tornei: un fascino senza precedenti.

Non si può dire, di lei, che sia la classica tennista focalizzata solo ed esclusivamente sullo sport e sulla sua carriera. Il suo modo di vivere è lontano anni luce, bensì, da quello di atlete come Elena Rybakina, che si dice abbia “rinunciato” a tutto per coltivare il sogno di diventare la nuova numero uno.

No, Mia Horvit non è fatta così. Lei al tennis ha dato sempre il giusto peso, intenzionata com’era e com’è tutt’oggi a collezionare il maggior numero di esperienze possibili. Ecco perché tra un torneo e l’altro fa sempre un sacco di cose. Ecco perché, pur giocando regolarmente, le piace così tanto destreggiarsi tra le attività più disparate e condurre una vita che sia il più “normale” possibile, a dispetto dei vari impegni legati alla sua professione. Il suo viaggio nello splendido mondo dello sport professionistico ha avuto inizio quando era una studentessa dell’Università della Carolina del Sud. Da quel momento in poi, la bella Mia non ha più smesso.

E non ha smesso neanche di fare tutte le cose che faceva in precedenza, per la verità. Recitare, tanto per cominciare, che è una delle cose che le piace di più oltre a giocare. Ma partecipa anche ad un sacco di concorsi di bellezza, consapevole com’è delle sue “armi” e del suo fascino incommensurabile. Quello stesso fascino che, ben presto, le permetterà di diventare popolarissima pure sui social.

Tra tennis e concorsi di bellezza: che bomba Mia

La Horvit non se ne sta mai con le mani in mano, insomma. Basti dire che tra un torneo e l’altro ha avuto addirittura il tempo di fare la comparsa in diversi film e serie tv, tra cui Outer Banks, in onda su Netflix, e in diverse altre produzioni targate Apple TV, HBO e Searchlight. Il suo grande amore, tuttavia, resta sempre “lui”.

“Alla fine della giornata, il tennis resta la mia priorità assoluta – aveva affermato qualche tempo fa – Tutto quello che ho guadagnato di extra, a livello di concorsi e di recitazione, lo sto usando per poter giocare a tennis”. Speriamo possa fruttare anche, perciò, il modo in cui usa i social network.

Il suo profilo Instagram è un concentrato di sensualissimi bikini che fascino il suo corpo da capogiro in maniera “pirotecnica”, se così la si può definire. E non ci stupisce affatto, perciò, che ogni suo scatto faccia il pieno di like e di commenti.