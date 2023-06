Due tennisti si contendono Zendaya: triangolo di fuoco sotto rete

Zendaya ha fatto perdere loro la testa. E adesso la stella di Hollywood è al centro di un triangolo cinematografico.

Lorenzo Musetti avrebbe un rendimento poco costante perché follemente innamorato della sua Veronica. Matteo Berrettini si sarebbe invece infortunato per via di Melissa Satta, rea di “costringere” ad una vita esageratamente mondana per un tennista del suo spessore.

Ma questa è solo una parte infinitesimale delle critiche che vengono quotidianamente rivolte agli atleti, che secondo l’opinione comune dovrebbe vivere su un eremo e privarsi della gioia di coltivare una relazione sentimentale. Il binomio amore-sport, da che mondo è mondo, non è mai stato visto di buon occhio. Solo che prima non c’erano i social e non tutti, quindi, avevano facoltà di parola sulle storie e sulle decisioni degli sportivi. Adesso, ahinoi, questa facoltà ce l’hanno tutti, haters inclusi. Ed ecco spiegato, quindi, perché i tennisti azzurri siano sotto accusa da quando hanno reso pubbliche le rispettive liaison.

Si parlerà di amori sotto rete anche in un film che approderà sul grande schermo nel prossimo mese di settembre e che vanta, nel suo cast formidabile, un’attrice che ha infranto parecchi cuori. Parliamo di Zendaya, la 26enne di Oakland che ha recitato in Dune e in tre delle pellicole dedicate al personaggio di Spider-Man. Una donna, insomma, parecchio contesa.

Tennis, pazzi di Zendaya: un triangolo da cinema

E contesa lo sarà anche nel film Challengers, l’ultimo lavoro del regista italiano Luca Guadagnino. Che, per l’occasione, ha messo insieme un cast di tutto rispetto che annovera, oltre alla splendida attrice californiana, anche Jake Jensen, A.J. Lister, Andre Gadbois, Connor Murray e Mike Faist.

Zendaya interpreterà Tashi, un’ex tennista che ha dovuto suo malgrado ritirarsi dal circuito per via di un grave infortunio. A contendersela saranno suo marito e il suo ex fidanzato, che sono a loro volta due giocatori e che si daranno doppiamente battaglia sul campo da tennis.

Un film che parla d’amore ma soprattutto di sport, dunque, e la cui trama non è poi così lontana dalla realtà. Sotto rete sono nate, negli anni, tantissime storie e altrettanti triangoli, ragion per cui sarà davvero interessante scoprire come Guadagnino abbia sviluppato un tema così complesso. Di certo c’è che la presenza di Zendaya, che ha un certo appeal in quanto popolarissima, darà una grande spinta al film, il cui trailer ci dà un piccolo assaggio della realisticità delle scene e della sceneggiatura. Da non perdere, dunque, soprattutto se siete amanti del tennis.