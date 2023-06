Portogallo-Belgio, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Belgio è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca martedì alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Il Portogallo vicecampione d’Europa in carica rischia di non superare neanche la fase a gironi. Avete letto bene: solamente una serie di combinazioni permetterebbe alla selezione di Rui Jorge, una delle più talentuose ed assortite in assoluto tra quelle che sono giunte alla fase finale, di evitare una clamorosa eliminazione.

La sconfitta, quasi impossibile da mettere in preventivo, rimediata contro i padroni di casa della Georgia nella prima giornata potrebbe rivelarsi fatale per i lusitani. Nuno Tavares e compagni, sorpresi all’esordio dai caucasici (2-0), sabato scorso contro l’Olanda avevano bisogno di vincere per rimanere padroni del proprio destino. Hanno accarezzato la vittoria per circa 80 minuti, fino al gol del centravanti olandese Brobbey che ha rimesso il risultato in parità. Un pareggio che ha il sapore di una sconfitta per il Portogallo, sempre all’ultimo posto in classifica con un solo punto in 180 minuti. Obbligatorio, a questo punto, il successo contro il Belgio nell’ultima giornata, ma potrebbe anche non bastare se contemporaneamente l’Olanda riuscisse a prevalere sulla Georgia. Sì, perché in quel caso i vicecampioni in carica finirebbero a pari punti con i caucasici, che sono in vantaggio negli scontri diretti, la prima discriminante ad entrare in gioco in caso di arrivo a pari punti.

Situazione delicata anche per il Belgio, a quota 2 punti come l’Olanda. Gli Young Devils potevano mettere una seria ipoteca sulla qualificazione, ma tre giorni fa hanno dilapidato un vantaggio di due gol (2-2) contro la Georgia, facendosi riacciuffare dai padroni di casa in un finale di gara concitato. Soltanto due pareggi, finora, per De Ketelaere e compagni, che ora devono per forza vincere per non complicarsi ulteriormente la vita.

Come vedere Portogallo-Belgio in diretta tv e streaming

Portogallo-Belgio è in programma martedì alle 18:00 allo stadio “Mikheil Meskhi” di Tbilisi, in Georgia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Ultima chiamata per il Portogallo, che non può più sbagliare se vuole evitare di fare le valigie e tornare a casa in anticipo. Spalle al muro, la selezione lusitana potrebbe sbloccarsi nella partita più importante e far valere la sua superiorità a livello tecnico: ci sono buone possibilità che i lusitani evitino la sconfitta in una gara in cui il secondo tempo sarà verosimilmente più prolifico rispetto al primo.

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Belgio

PORTOGALLO U21 (4-4-2): Biai; Zé Carlos, Penetra, Amaro, Nuno Tavares; Joao Neves, Dantas, Samuel Costa, André Almeida; Neto, Araujo.

BELGIO U21 (4-2-3-1): Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper; Vranckx, Keita; Ramazani, De Ketelaere, Balikwisha; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0