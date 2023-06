Tennis, a bordo piscina c’è una sirena: così il forfait fa meno male

Tennis, le cose non sono andate come sperava, ma non tutti i mali vengono per nuocere: con lei accanto ha tutto un altro sapore.

Stoccarda non ha portato bene né a Matteo Berrettini e né a Nick Kyrgios. Entrambi erano reduci da due infortuni con relativi stop (l’australiano non aveva addirittura ancora giocato, nel 2023) e hanno perso al primo turno per poi ritirarsi, ragionevolmente, dai successivi tornei ai quali avrebbero dovuto partecipare.

L’azzurro si è cancellato dal Queen’s, dove avrebbe dovuto difendere il titolo vinto per due volte di fila. Il bad boy di Canberra ha invece dato forfait all’Atp 500 di Halle. Deve aver ritenuto, come d’altra parte il suo collega romano, che non fosse il caso di affrontare la competizione non essendo ancora al meglio della propria condizione. Resta da capire, a questo punto, se sarà in grado di giocare a Wimbledon e di ripetere, eventualmente, l’impresa dello scorso anno. Kyrgios, lo ricordiamo, con 365 giorni di “ritardo” rispetto a Berrettini, è stato finalista dello Slam londinese nell’edizione 2021, quando a trionfare fu ancora una volta lo stesso Djokovic contro il quale si scontrò Matteo.

Non è detto che vi parteciperà. Ci vorrà del tempo prima che si rimetta in carreggiata dopo uno stop tanto lungo che si è protratto, lo ricordiamo, per oltre sei mesi. Ma non tutti i mali vengono per nuocere, per fortuna, come ci ha insegnato nei giorni scorsi il profilo Instagram dell’ex fidanzato australiano di Ajla Tomljanovic.

Tennis, la wag in thongkini fa sognare i follower

Nel momento in cui ha sventolato bandiera bianca e rinunciato al torneo di Halle, Kyrgios ha deciso di concedersi una piccola vacanza. In compagnia, naturalmente, di Costeen Hatzi, l’inseparabile compagna con cui fa coppia da ormai più di un anno a questa parte.

I due piccioncini hanno preso una casa con piscina in affitto e, da quel momento in poi, i loro profili social si sono improvvisamente “accesi”. In tutti i sensi. Lady Kyrgios, chi la conosce lo sa già, è di una bellezza sconvolgente. Non esagera mai con scatti troppo bollenti o “volgari”, ma ogni volta che indossa un bikini allora lo spettacolo è assicurato.

Ecco perché una delle tante foto in questione ha mandato in brodo di giuggiole i numerosi sostenitori della wag del tennis. Il costume che indossa in essa, un thongkini sgambatissimo, è delizioso e le calza a pennello. Beato Nick, quindi, che per “vantarsi” della bellezza della sua fidanzata aveva condiviso, poco prima, un video in cui Costeen appariva, in versione sirena, a bordo piscina. Con lei accanto, il forfait sarà di sicuro meno doloroso.