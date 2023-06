Croazia-Romania, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Croazia-Romania è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca martedì alle 20:45: formazioni e pronostici.

Gerarchie ormai definite nel gruppo B, dove Spagna e Ucraina sono già certe di giocare la fase ad eliminazione diretta e nell’ultima giornata si contenderanno il primo posto.

Eliminate invece Croazia e Romania, che nelle prime due partite non hanno segnato gol né totalizzato alcun punto. Un Europeo estremamente deludente per entrambe, insomma. In particolar modo per i padroni di casa, che non hanno saputo trarre vantaggio dal fatto di avere il pubblico dalla loro parte, essendo la Romania uno dei paesi organizzatori insieme alla Georgia. La selezione guidata da Emil Sandoi non è riuscita a replicare lo storico risultato raggiunto nell’edizione 2019, quando contro ogni pronostico raggiunse la sua prima semifinale nella manifestazione continentale di categoria. Dopo l’esordio proibitivo (3-0) contro una corazzata come la Spagna, la Romania sabato scorso si giocava il tutto per tutto contro l’Ucraina. Ma una prestazione orgogliosa non è bastata per avere la meglio sugli uomini di Ruslan Rotan, che hanno segnato il gol decisivo ad un minuto dalla fine, beneficiando di una sfortunata autorete di Dican. Sul banco degli imputati una fase offensiva che ancora una volta non si è rivelata all’altezza delle ambizioni: la Romania, infatti, è rimasta a secco di gol nelle ultime cinque partite.

Una Croazia deludente

Ha deluso le aspettative anche la Croazia, inizialmente considerata una possibile mina vagante. Gli uomini di Dragan Skocic prima dell’Europeo erano imbattuti da sette partite consecutive e lo scorso marzo si erano presi lo scalpo dell’Inghilterra.

La sconfitta nella gara d’esordio con l’Ucraina (2-0) però ha riportato la selezione a scacchi bianchi e rossi con i piedi per terra. A quel punto sarebbe servita una vera e propria impresa contro una Spagna scatenata, forse la più convincente tra le big insieme all’Inghilterra. La Croazia, passata immediatamente in svantaggio, ha cercato a lungo il gol del pareggio: non l’ha trovato ma perlomeno ha limitato i danni, perdendo “solo” 1-0. Un passo indietro rispetto a due anni fa, quando i Young Blazers si spinsero fino ai quarti.

Come vedere Croazia-Romania in diretta tv e streaming

Croazia-Romania è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Steaua di Bucarest, in Romania. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

La Romania ha mostrato limiti evidenti in fase di possesso palla ma avrà forse qualche motivazione in più rispetto alla Croazia, giocando davanti al proprio pubblico. Non ci aspettiamo un match spettacolare, scontrandosi due selezioni che finora non sono riuscite a trovare la via del gol. Un pareggio non è da escludere.

Le formazioni ufficiali di Croazia-Romania

CROAZIA U21 (5-3-2): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Krizmanic, Sego; Bulat, Prsir, Baturina; Simic, Beljo.

ROMANIA U21 (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Racovitan, Dican, Ticu; Lixandru, Miculescu; Isfan, Munteanu, Petrila; Markovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1