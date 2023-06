Spagna-Ucraina, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Ucraina è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

La Spagna di Santi Denia non ha deluso le attese: nelle prime due partite della fase a gironi ha rifilato tre gol alla Romania ed uno alla Croazia, facendo due su due e tenendo pure la porta inviolata in entrambe le occasioni.

Due successi che hanno consentito agli iberici di ottenere la qualificazione ai quarti di finale con un turno d’anticipo: tra i principali candidati alla vittoria finale sono quelli che hanno impressionato di più, insieme all’Inghilterra, altra selezione a punteggio pieno. Nel gruppo B, intanto, i verdetti sono stati quasi tutti emessi. Non resta che scoprire chi si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta come primo e chi invece lo farà come secondo. La Spagna al momento condivide la vetta con l’Ucraina, che come gli uomini di Denia si è aggiudicata entrambe le gare disputate: anche in questo caso doppio clean sheet – 2-0 alla Croazia e 1-0 alla Romania – per la nazionale guidata dall’ex centrocampista del Dnipro Ruslan Rotan, che rispetto agli spagnoli ha segnato solo un gol in meno (4 contro 3). L’Ucraina non ha alternative alla vittoria se vuole arrivare davanti a tutti. Con un pareggio, invece, a chiudere in cima alla classifica sarebbe la Spagna, grazie alla differenza reti.

Il gruppo B si “incrocia” con quello D, dove con ogni probabilità sarà una corazzata come la Francia a passare come prima. Evitare lo spauracchio transalpino è un valido motivo per darsi battaglia nel match di Bucarest, senza avere l’assillo della qualificazione.

La Spagna sogna un epilogo come quello del 2011, anno dell’ultimo testa a testa tra le due nazionali, terminato con un netto 3-0 a favore degli iberici. Probabile che Santi Denia dia spazio a qualcuno che finora ha giocato poco ma il suo sarà un turnover “moderato”.

Come vedere Spagna-Ucraina in diretta tv e streaming

Spagna-Ucraina è in programma martedì alle 20:45 allo stadio Rapid-Giulesti di Bucarest, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Spagna e Ucraina la qualificazione ce l’hanno già in tasca ma a Bucarest, per i motivi di cui sopra, assisteremo ad un partita vera, potenzialmente spettacolare. Gli spagnoli sono favoriti e dovrebbero riuscire ad avere la meglio sugli uomini di Rotan, ma ci sono buone possibilità che anche l’Ucraina segni almeno una rete.

Le formazioni ufficiali di Spagna-Ucraina

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Tenas; V. Gomez, Paredes, Guillamon, Miranda; Veiga, Baena; Rodri, Sancet, S. Gomez; Ruiz.

UCRAINA U21 (4-2-3-1): Trubin; Sych, Talovierov, Batagov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko; Kashchuk, Kryskiv, Mudryk; Sikan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1