Tennis, la prova jeans diventa social: il panorama manda in estasi i fan

Tennis, le foto che ha condiviso tramite Instagram Stories hanno “annebbiato” i follower: fascino stratosferico.

Ha il viso di un angelo e il corpo, invece, di un diavolo tentatore. Un mix incredibilmente sensuale che le ha permesso di acquisire ancor più popolarità e di ritagliarsi uno spazio tutto suo senza che la fama del suo fidanzato la oscurasse minimamente. Perché lei non è mica lady Fritz, ma Morgan Riddle, un’influencer da oltre 150mila follower.

La dolce metà del tennista statunitense, che lo scorso anno si è distinto per aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells, è uno dei personaggi più amati tra quelli che gravitano attorno al mondo del tennis. Vuoi perché è spigliata e sa usare nel migliore dei modi i social network, vuoi perché è anche bellissima, sta di fatto che è diventata una vera e propria celebrità. Ha un modo di fare molto diverso rispetto a quello di tante wag. Perché, per l’appunto, non si limita a viaggiare in compagnia del suo Taylor da un continente all’altro. È una piccola esploratrice, se vogliamo, la bella Morgan.

Ogni loro tappa viene ampiamente documentata sia su Instagram che sul canale YouTube della Riddle, che ama realizzare dei video e condividere informazioni preziosi sui luoghi che ha la fortuna di visitare. Tant’è che ogni volta che lascia una città si premura sempre di fornire ai follower indicazioni di qualunque genere, in maniera tale da indirizzarli verso i ristoranti migliori, i negozi di grido e i posti da non perdere.

Tennis, lato B fenomenale: prova jeans superata

Morgan, poi, ha un modo di fare non da celebrità, ma da ragazza della porta accanto. Spigliata e leggera, spensierata e graziosissima, seguirla è veramente un piacere. Soprattutto perché, di tanto in tanto, tira fuori dal cilindro qualche scatto supersexy, oltre ai “soliti” vlog che l’hanno resa tanto celebre.

Tipo quello che ha postato qualche giorno fa tramite stories, quando ha voluto condividere con i fan una “scoperta” per lei incredibile. Ha scovato in una boutique londinese dei jeans che cercava da tanto e non ha potuto fare a meno, quindi, di mostrarli a chi la segue. Ignara, forse, del fatto che quella prova jeans social avrebbe mandato su di giri il popolo dei social.

Il suo lato B fenomenale, stretto in quei jeans d’ispirazione Seventies, è ancor più sublime del solito. E lo sa bene chi si è imbattuto in questo scatto e ha dovuto fare i conti, dunque, con la fantasia che all’improvviso ha iniziato a galoppare.