Olanda-Georgia, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Olanda-Georgia è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca martedì alle 18:00: formazioni e pronostici.

Una situazione inimmaginabile ad inizio torneo. È tutto sottosopra nel gruppo A della fase a gironi dell’Europeo Under 21. Dopo due partite un vetta alla classifica c’è la sorprendente Georgia. Nonostante l’assenza della stella Kvaratskhelia – l’attaccante del Napoli ha preferito riposarsi dopo la lunghissima stagione – la selezione del paese che ospita la rassegna internazionale insieme alla Romania è a un passo dalla qualificazione ai quarti.

Dati quasi per spacciati alla vigilia della manifestazione, i caucasici hanno fatto ricredere tutti, dimostrando di essere un movimento in netta crescita da qualche anno a questa parte: all’esordio si sono imposti addirittura sui vicecampioni in carica del Portogallo (2-0), mentre nella seconda giornata sono stati capaci di riacciuffare (2-2) in extremis il Belgio, che nel primo tempo sembrava aver ormai archiviato la pratica andando in vantaggio di due gol. Le reti di Tsitaishvili e Guliashvili invece hanno permesso alla nazionale di Ramaz Svanadze di evitare la sconfitta, ma soprattutto di restare al comando della classifica del girone. I 4 punti conquistati nelle prime due gare avvicinano la Georgia ad un traguardo impensabile: con qualsiasi pareggio nella sfida con l’Olanda si qualificherebbero alla fase ad eliminazione diretta, ma anche una sconfitta consentirebbe ai padroni di casa di superare la fase a gironi, a patto che il Belgio non batta il Portogallo.

Chi è quasi con le spalle al muro invece è l’Olanda, che deve obbligatoriamente vincere per essere sicura di qualificarsi. Gli uomini di Erwin van de Looi hanno pareggiato a reti bianche con il Belgio e fatto 1-1 con il Portogallo, confermando le sensazioni della vigilia: il talento non manca, l’organizzazione neppure, ma c’è un problema evidente in fase realizzativa. Olanda che in ogni caso è padrona del proprio destino. Un pareggio non basta, ma battendo la Georgia staccherebbe l’ambito pass per i quarti di finale.

Come vedere Olanda-Georgia in diretta tv e streaming

Olanda-Georgia è in programma martedì alle 18:00 allo stadio “Boris Paitchadze” di Tbilisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

L’Olanda crea tanto, ma è troppo imprecisa. Un problema che si trascina dietro dalle ultime amichevoli, in cui ha segnato più di un gol solo contro la Norvegia. Con la Georgia non sono ammessi errori, vista la situazione di classifica. Coi georgiani però non si scherza. Sono stati capaci di segnare quattro gol complessivi contro Portogallo e Belgio, arrivano a questo match in fiducia e dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete anche stavolta. Da valutare il segno “gol” in una partita che rischia di essere più combattuta del previsto.

Le formazioni ufficiali di Olanda-Georgia

OLANDA U21 (4-2-3-1): Verbruggen; Rensch, van Hecke, van de Ven, Hartman; Timber, Gravenberch; Ekkelenkamp, Taylor, Zirkzee; Brobbey.

GEORGIA U21 (3-4-3): Mamardashvili; Sazonov, Gelashvili, Kalandadze; Khvadagiani, Mekvabishvili, Gagnidze, Azarov; Davitashvili, Gagua, Tsitaishvili.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1