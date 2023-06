Tennis, pizzo e sex appeal: la combo micidiale fa impazzire i follower

Tennis, pizzo e sex appeal: con una combinazione del genere è impossibile non scatenare le reazioni dei fan. L’atleta ha deciso di lasciare tutti senza respiro.

Classe 1999, ha attirato molto presto le attenzioni dei tifosi dimostrando fin da giovanissima di avere un grande talento nella disciplina. Da ragazza ha raggiunto importanti traguardi diventando una vera promessa per l suo Paese. Tuttavia negli ultimi tempi sembrerebbe aver deciso di concentrarsi su altro. La bella atleta, infatti, si è lanciata nella carriera di modella e di recente è approdata anche su OnlyFans.

Sofya Zhuk sa certamente come sorprendere i suoi fan. Nata in Russia e trasferitasi negli Stati Uniti per portare avanti la sua carriera di tennista, all’età di 14 si è aggiudicata la vittoria del suo primo torneo a Shymkent, per poi trionfare a Wimbledon trionfando nella categoria ragazze junior. Ma dopo diversi successi sul campo, la giocatrice si è allontanata progressivamente dalle competizioni.

Nel 2020 ha avuto un brutto infortunio che l’ha costretta a rinunciare alle gare per diverso tempo. Da allora la sua partecipazione ai match si è fatta via via sempre più sporadica. Oggi la meravigliosa Sofya sembrerebbe dedicarsi completamente alla carriera di modella ed influencer, come si può notare dal suo profilo Instagram. Lo charme non le è mai mancato e, col passare degli anni, si è lasciata sedurre dal settore della moda.

Tennis, l’ultima foto di Sofya Zhuk ha steso tutti: sensualità e classe da vendere

Sui social l’ex campionessa ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti, rimasti stregati dal suo fascino irresistibile e dal suo fisico avvenente e scolpito. La stessa Sofya si diverte di tanto in tanto a stuzzicarli con foto in cui sfoggia tutta la sua sensualità, mandandoli puntualmente in delirio. Negli scorsi mesi, inoltre, è approdata su OnlyFans, dove è possibile vederla nei suoi scatti più “hot”.

La splendida modella non si smentisce mai e di recente ha sorpreso tutti con un “throwback” a dir poco meraviglioso. Ha voluto condividere uno scatto tratto da uno shooting per cui ha posato qualche tempo fa, rispolverando il ricordo per la gioia dei suoi fan. Nella foto indossa solamente un set intimo in pizzo bianco: la “mise” le dona incredibilmente, dando agli utenti l’occasione di rifarsi gli occhi.

Nello scatto la bella Sofya è come una vera e propria diva – mentre posa con gli occhi socchiusi e le mani tra i capelli biondi – e il suo sex appeal è davvero irresistibile. L’influencer sa come unire eleganza e sensualità e riesce sempre a superarsi tra una foto e l’altra.