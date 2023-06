Portogallo-Olanda, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Portogallo-Olanda è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Il risultato più clamoroso della prima giornata della fase a gironi è stato senza alcun dubbio il k.o. del Portogallo campione in carica contro l’esordiente Georgia.

Un passo falso inaspettato e quasi impossibile da pronosticare per la selezione chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa in Ungheria e Slovenia, che ora rischia di complicare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Due gol nel giro di dieci minuti incassati prima di rientrare momentaneamente negli spogliatoi hanno disorientato la nazionale di Rui Jorge, che non è più riuscita a risollevare la testa, fallendo numerose occasioni da gol nella ripresa e chiudendo anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Araujo. Il 2-0 rimediato all’esordio contro i padroni di casa – lo scorso settembre travolti 4-1 in amichevole – obbliga il selezionatore a rivedere qualcosa in vista della sfida con l’Olanda, che a questo punto assume i contorni di uno scontro da dentro o fuori. Sono rimasti a secco di gol anche gli Jong Oranje, fermati sullo 0-0 dal Belgio.

Risultato sorprendente se consideriamo che entrambe hanno sbagliato tantissimo sotto porta. Non è un caso, infatti, che i principali protagonisti della sfida di Tbilisi siano stati proprio i due portieri, chiamati costantemente in causa.

Olanda che, in ogni caso, conferma il trend delle ultime amichevoli: nelle ultime cinque partite gli uomini di Erwin van de Looi hanno realizzato più di un gol solamente in un’occasione. Sono tredici i precedenti tra le due selezioni, con un bilancio che vede avanti il Portogallo: i lusitani hanno avuto la meglio cinque volte sugli olandesi, l’ultima nelle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2020 (poi posticipati al 2021 causa Covid).

Come vedere Portogallo-Olanda in diretta tv e streaming

Portogallo-Olanda è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Mikheil Meskhi” di Tbilisi, in Georgia. Il match sarà visibile esclusivamente in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per assistere alla partite tramite smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Entrambe hanno deluso dal punto di vista offensivo nei rispettivi esordi, non riuscendo a concretizzare nessuna delle palle-gol costruite: da due selezioni abituate a brillare in fase di possesso palla ci si aspettava francamente di più. In questo scontro diretto i due attacchi dovrebbero sbloccarsi, realizzando almeno un gol per parte in un match da vincere a tutti i costi per scongiurare un’eliminazione che farebbe rumore.

Le formazioni ufficiali di Portogallo-Olanda

PORTOGALLO U21 (4-3-3): Biai; Zé Carlos, Amaro, Penetra, Nuno Tavares; Joao Neves, Dantas, André Almeida; Conceicao, Araujo, Pedro Neto.

OLANDA U21 (4-2-3-1): Verbruggen; Rensch, van Hecke, van de Ven, Hartman; Timber, Gravenberch; Ekkelenkamp, Taylor, Summerville; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1