Tennis, cappello penalizzato: impossibile guardare oltre

Tennis, il bel capello indossato dalla meravigliosa atleta è passato in secondo piano. Con un panorama simile, d’altronde, è difficile concentrarsi su altro.

Gli utenti del web hanno ormai imparato a conoscerla per i suoi sensualissimi scatti. Le sue curve clamorose hanno fatto breccia nel cuore di tanti user e grazie al successo ottenuto sui social negli scorsi mesi si è affermata come influencer del tennis numero uno al mondo. Un primato decisamente meritato, a giudicare dall’affetto che i fan le danno sotto ad ogni post.

Il tennis è sempre stato la sua più grande passione e, in passato, ha giocato a livello universitario senza tuttavia spingersi oltre. Col passare del tempo, infatti, ha capito che la carriera sportiva non faceva per lei. In effetti non è poi così scontato riuscire a dedicarsi totalmente ad una disciplina simile, conducendo la vita frenetica dei campioni internazionali, sempre alle prese con allenamenti, match ed eventi.

Ed è per questo motivo che Rachel Stuhlmann ha preferito mettere da parte il sogno di salire in cima alla classifica del ranking mondiale. Ciò non ha però rappresentato per lei un completo abbandono del mondo del tennis. Oggi è un’affermata influencer e, sui social, condivide utili consigli ed aggiornamenti sullo sport per gli appassionati, prendendo anche parte a diverse manifestazioni e lavorando a collaborazioni con altrettanti brand.

Tennis, la scollatura di Rachel Stuhlmann scatena il web

Rachel ha saputo come sfruttare il suo interesse verso i social media e le sue doti comunicative, insieme al fascino che l’ha sempre contraddistinta. L’influencer ha conquistato tantissimi utenti, che non si sono di certo lasciati sfuggire la sua bellezza. Oltre ad avere uno splendido viso, con due occhi profondi ed un sorriso raggiante, l’ex tennista è dotata di un fisico mozzafiato.

Gli scatti sotto rete riescono sempre a stregare i fan, ma questa volta ad attirare le loro attenzioni ci ha pensato il selfie apparso di recente tra le storie della 31enne. Per questi ultimi è stato impossibile mantenere la calma davanti a tanta meraviglia: nella foto Rachel indossa una canotta nera dalla scollatura piuttosto generosa, che fa quasi fatica a contenere il suo décolleté.

L’influencer è più affascinante che mai e le sue curve pericolose hanno messo a dura prova molti follower. Il suo look è completato da un cappello di paglia, firmato Physician Endorsed e perfetto per l’arrivo della bella stagione, che Rachel ha voluto sfoggiare in preparazione del torneo di Wimbledon (destinato ad iniziare nelle prossime settimane), ma che tuttavia è passato in secondo piano rispetto alle sue forme.