Tennis, quante curve sotto rete: Instagram su di giri

Tennis, quando si parla di curve la meravigliosa atleta è sempre in pole position. Gli ultimi scatti hanno mandato Instagram in delirio.

La bella atleta sa sempre come attirare l’attenzione degli utenti. Negli ultimi mesi si è fatta largo sul web conquistando milioni di user con le sue foto mozzafiato e oggi può vantare un profilo Instagram seguito da oltre 300 mila persone. Il suo viso angelico li ha stregati e, con quel fisico avvenente e quelle curve pericolose, riesce a lasciare tutti sbigottiti ad ogni post.

I suoi idoli sono Serena Williams, Rafael Nadal e Andrey Rublev e, in passato, ha praticato tennis per diverso tempo lasciandosi catturare dalla disciplina. Il suo sogno era seguire le orme dei suoi campioni preferiti, tuttavia l’atleta statunitense si è fermata al livello universitario. Rachel Stuhlmann ha presto capito che la carriera da professionista non era fatta per lei.

Per questo motivo non si è mai spinta oltre, senza riuscire ad ottenere risultati particolarmente notevoli. Eppure non ha mai masso da parte la sua passione per il tennis e, nel corso degli anni, ha saputo unirla al suo interesse per il mondo dei social ritagliandosi uno spazio sempre maggiore sul web. La sua dedizione, insieme alla sua incredibile bellezza, le hanno permesso di raggiungere un grandissimi seguito online.

Tennis, Rachel Stulmann irresistibile sul campo lascia tutti a bocca aperta

La notorietà, per la meravigliosa Rachel, è arrivata a partire da metà 2022, quando il suo profilo Instagram è letteralmente esploso. Negli scorsi mesi si è guadagnata il titolo di influencer numero 1 del tennis, dopo essersi fatta notare da migliaia e migliaia di utenti ed appassionati con i suoi post. Su Instagram, l’atleta condivide utili consigli sullo sport, aggiornamenti sui tornei più popolari e scatti in cui si mostra sul campo.

Recentemente ha sorpreso i fan con la foto che potete vedere qui sopra. L’influencer, splendida come sempre, ha in mano una racchetta e due palline da tennis mentre si trova davanti alla rete. Nella didascalia del post ha annunciato l’arrivo di tante interessanti novità (tra cui il podcast a cui sta lavorando) che hanno subito scatenato l’entusiasmo dei suoi follower.

Ma ciò che più ha catturato i loro sguardi è sicuramente il look sfoggiato da Rachel. Ormai nota per i suoi outfit succinti, questa volta ha puntato tutto su un top a bustino che mette perfettamente in risalto il suo decolleté generoso, abbinato ad una minigonna scura. Il post – inutile dirlo – è stato molto apprezzato dai fan, i quali si sono potuti rifare gli occhi di fronte a tanta bellezza.