Tennis, quanto ci era mancata: un ritorno pirotecnico e senza filtri

Tennis, il web aveva sentito la sua mancanza: finalmente la meravigliosa atleta è tornata a far sognare i follower.

L’affascinante giocatrice non smette mai di sorprendere i tifosi. Dopo aver raggiunto una certa notorietà da giovanissima diventando una promessa per il suo Paese d’origine, ha stupito tutti con un cambiamento di rotta inaspettato. Oggi è una star dei social, con un profilo Instagram seguito da oltre 180 mila persone, e delizia quotidianamente i fan con i suoi scatti mozzafiato.

Sempre molto attiva online, nell’ultimo periodo si è presa una pausa dai social. Ma nelle scorse ore la bella Sofya Zhuk è tornata a far girare la testa agli utenti. Classe 1999, l’atleta si è progressivamente allontanata dallo sport, nonostante le sue ottime doti, per concentrarsi sulla sua carriera da modella. In passato si è fatta conoscere al pubblico per il suo talento raggiungendo incredibili risultati fin dalla giovane età.

Nata in Russia, ha dimostrato subito di avere una certa attitudine per il tennis. Da ragazza si è allenata in Belgio per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha perfezionato ulteriormente la sua tecnica. Nel 2014 si è aggiudicata la vittoria del suo primo torneo a Shymkent (Kazakistan) e l’anno seguente ha preso parte a Wimbledon, dove ha ottenuto il titolo junior senza mai perdere un solo set.

Tennis, la bella Sofya Zhuk incanta i social con una foto da bollino rosso

La splendida Sofya ha collezionato una serie di successi diventando un vero e proprio orgoglio per il suo Paese. Si è spinta fino alla posizione numero 116 del ranking mondiale, prima di annunciare il suo ritiro dal tennis. Era il 2020 quando la giocatrice ha abbandonato ufficialmente le competizioni dopo aver avuto un brutto infortunio. La 23enne non aveva escluso un suo possibile ritorno. Tuttavia, oggi sembrerebbe più improntata a fare altro.

Sofya è un’affermata blogger e modella, con un seguito molto vasto sui social. Le sue foto hanno fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di tifosi e dando un’occhiata al suo profilo è impossibile dare loro torto: è dotata di una bellezza incantevole e il suo fisico scolpito ed avvenente è a dir poco irresistibile. Lei stessa non si tira mai indietro quando si tratta di stuzzicare le fantasie dei fan con scatti come quello che vi proponiamo.

La foto sovrastante è apparsa tra le sue storie Instagram nelle scorse ore scatenando le reazioni dei follower. L’ex tennista ha deciso di sfoggiare tutta la sua incredibile sensualità con un’immagine che lascia poco spazio all’immaginazione. Infatti, indossa solamente uno slip bianco mentre copre il suo generoso décolleté con le mani. I fan non si sono certamente trattenuti con le loro “reazioni”: uno spettacolo meraviglioso.