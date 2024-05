Eredivisie, i pronostici sulla trentatreesima giornata: l’Ajax per blindare il quinto posto

Eredivisie, i Lancieri devono difendere la quinta piazza che vale un pass per l’Europa League: notizie e pronostici.

Con tre giornate d’anticipo, una settimana fa il PSV Eindhoven si è aggiudicato il venticinquesimo titolo della sua storia. Un trionfo meritatissimo per gli uomini di Peter Bosz, che hanno dominato quest’edizione dell’Eredivisie dalla prima all’ultima giornata, collezionando ben 87 punti ma sopratutto realizzando la bellezza di 107 reti in 32 partite. Una macchina da guerra che adesso punta a chiudere in bellezza: nel penultimo turno i neocampioni in carica saranno ospiti del Fortuna Sittard, un club che non ha più obiettivi concreti.

I gialloverdi sono difatti situati nella “terra di nessuno” e non possono più raggiungere la zona playoff: previsti almeno tre gol complessivi e non sarebbe una sorpresa se anche i padroni di casa ne segnassero almeno uno. Deve obbligatoriamente vincere invece l’Ajax, impegnato alla Johan Cruijff Arena contro l’Almere City. Per i Lancieri, al contrario del PSV, è stata una stagione disastrosa, come non ne vivevano da tempo dalle parti di Amsterdam. In vista di una probabile “rivoluzione”, bisognerà conquistare almeno la qualificazione all’Europa League. Vincendo entrambe le prossime partite l’Ajax, a +2 sul NEC sesto, sarebbe certo di chiudere al quinto posto, l’ultimo valido per staccare il pass per la seconda manifestazione continentale.

Le previsioni sulle altre partite

In questa giornata potrebbe concedere qualcosa il Feyenoord, ormai certo del secondo posto. La squadra di Arne Slot, che dal prossimo anno sarà l’allenatore del Liverpool, è di scena a Nimega contro il NEC, che deve provare fino all’ultimo a scavalcare l’Ajax: i gol non mancheranno.

Le motivazioni potrebbero fare la differenza in due match che riguardano la lotta per non retrocedere. Da una parte c’è l’Excelsior terzultimo, che può ancora evitare gli spareggi promozione-retrocessione essendo a -2 dal Waalwijk, nel frattempo impegnato con il PEC Zwolle, squadra già salva. Ipotizziamo un risultato positivo per entrambe, visto che l’avversario dell’Excelsior, l’Heracles, ha perso malamente le ultime tre partite. Avvincente, infine, anche la battaglia per il terzo posto tra Twente e AZ Alkmaar, divisi da due punti. Tutte e due dovrebbero conquistare i tre punti, rispettivamente contro Volendam e GA Eegles. Match che promettono gol quelli tra Utrecht e Sparta Rotterdam e tra Heerenveen e Vitesse, quest’ultimo già retrocesso da tempo a causa della pesantissima penalizzazione di 18 punti.

Eredivisie: possibili vincenti

Ajax (in Ajax-Almere City)

Excelsior o pareggio (in Excelsior-Heracles)

AZ Alkmaar (in GA Eagles-AZ Alkmaar)

Waalwijk o pareggio (in Waalwijk-PEC Zwolle)

Le partite da almeno un gol per squadra

Utrecht-Sparta Rotterdam

NEC-Feyenoord

Eredivisie: le partite da almeno tre gol complessivi

Ajax-Almere City

Twente-Volendam

Fortuna Sittard-PSV Eindhoven

Heerenveen-Vitesse