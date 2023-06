Ajla Tomljanovic, Italia che passione: l’indizio non lascia dubbi

Ajla Tomljanovic, si torna sempre dove si è stati felici: c’è ancora una volta un po’ d’Italia nel cuore della bella tennista.

Non si può dire che il 2023 sia stato il suo anno fortunato. Tutt’altro. Intanto perché il problema al ginocchio è degenerato fino a costringerla a subire un intervento chirurgico, e poi perché, in virtù di questo, non è ancora riuscita a scendere in campo. Ajla Tomljanovic non gioca, dunque, dall’anno scorso.

Avrebbe dovuto partecipare alla United Cup in forza alla Nazionale australiana, ma si è ritirata alla vigilia del torneo e, da quel momento in poi, non è mai scesa in campo. C’è stato un lungo periodo di riposo assoluto, poi è iniziata la riabilitazione. I suoi sostenitori speravano che potesse riprendersi in tempo per la stagione sull’erba, ma così non è stato. Appare dunque improbabile, soprattutto perché la diretta interessata non ha mai fatto riferimento a ciò, che possa giocare a Wimbledon, dove si è sempre distinta. Una notizia circolata nelle scorse ore sul web ci ha permesso, tuttavia, di dedurre che il suo ritorno sia più vicino di quanto sperassimo. Possiamo addirittura datarlo: avverrà, presumibilmente, nel mese di luglio.

L’indizio che ci ha consentito di formulare quest’ipotesi si “nasconde” nella entry list del Palermo Ladies Open. Si tratta di un torneo Wta 250 che si gioca al Country Time Club del capoluogo della Sicilia e che è giunto alla sua 34esima edizione. Avrà inizio il 15 luglio, si concluderà il 23 e nel tabellone principale compaiono 5 tenniste azzurre – esclusa Camila Giorgi – più diversi altri pezzi grossi del circuito maggiore.

Ajla Tomljanovic, si torna sempre dove si è stati felici

Come comunicato dagli organizzatori dell’Open, ai nastri di partenza ci saranno Daria Kasatkina, numero 11 al mondo, ed Elina Svitolina, ex numero 3. Ci sarà anche Mayar Sherif e, udite udite, è atteso l’arrivo in Sicilia anche dell’ex fidanzata di Matteo Berrettini, ossia Ajla Tomljanovic.

Sarebbe l’occasione ideale, in effetti, per tornare a giocare dopo oltre sei mesi di stop. Per sgranchirsi le gambe e rimettersi in marcia in tempo per il rush finale di una stagione che, sul fronte femminile, ci ha riservato innumerevoli sorprese. Tanto più che ha sempre ammesso di amare l’Italia, indipendentemente dalla sua relazione con il tennista romano. Il tabellone principale di Palermo potrebbe peraltro arricchirsi ulteriormente, a sentire il direttore del torneo Oliviero Palma: “Abbiamo nomi di prestigio – ha detto – e questo è tra i migliori tornei fatti fino a oggi, ma non disdegniamo l’idea di andare a Wimbledon per cercare altre giocatrici che possano migliorare ancora di più il tabellone“.

Dovrà vedersela con svariati ossi duri, quindi, la nativa di Zagabria, ma non importa. L’essenziale è che sia finalmente pronta a tornare e che si lasci alle spalle il peso di questi mesi senza tennis.