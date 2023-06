Tennis, camicia birichina | Si nota solo quello: lo scatto infiamma Instagram

Tennis, la camicia bianca semitrasparente è talmente scollata da non lasciare spazio all’immaginazione: fan in tilt.

È successo tutto all’improvviso. Il giorno prima metteva a tacere le voci sulla sua presunta rottura con il modello cubano Jean Betancourt e quello dopo era lì, tra le braccia del dio greco del tennis, ovvero Stefanos Tsitsipas. Un modus operandi che ci ha ricordato molto, per ovvie ragioni, il “teatrino” che ha avuto come protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti.

Sta di fatto che la nuova storia d’amore ha ricevuto la benedizione più importante, quella del popolo dei social. L’intesa tra il tennista di Atene e Paula Badosa è stata accolta molto bene, infatti, sia dagli utenti stessi che dai rispettivi tifosi dei due atleti. Piace che sembrino spassarsela un mondo, quando sono insieme, e piace pure che siano così spudoratamente ricchi, famosi e belli. Bella lo è soprattutto lei, la campionessa iberica dal fascino irresistibile che in tanti cuori ha fatto breccia da quando si è affacciata nel circuito maggiore. Tant’è che sono in tanti ad aver scritto sui social, una volta appreso di questa liaison, che mettersi insieme a lei equivalga a vincere uno Slam e che Stefanos possa dire, adesso, di essere veramente un campione.

Una storia che ha messo tutti d’accordo, insomma, a differenza di quella tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Perché si pensa, in un certo senso, che stare con i propri “simili”, con persone che condividono i nostri stessi obiettivi e interessi, sia di gran lunga meglio che stare con personaggi che provengono da mondi diversi.

Tennis, scollature e trasparenze: un sogno a occhi aperti

Tsitsipas ha vinto il suo Slam personale, dunque, dicevamo prima. E il popolo dei social se ne convince sempre più ogni volta che la bella Paula appare su Instagram, o su qualunque altra piattaforma, con uno dei suoi scatti proverbiali.

Qualche giorno fa ci aveva stupiti con un balletto sensualissimo improvvisato mentre si allenava sulla cyclette. Stavolta, invece, possiamo ammirarla non nella classica veste sportiva, ma con indosso una mise di gran lunga più sexy ed accattivante. Per quanto, oggettivamente, sia stupenda qualunque cosa decida di sfoggiare.

In questa foto a catturare l’attenzione è senza ombra di dubbio la camicetta bianca, volutamente non abbottonata. Occhi puntati sul décolleté di Paula Badosa, quindi, ma anche sul fatto che non indossi il reggiseno, come d’uopo, sotto la camicia semitrasparente. Che dire: ha proprio ragione chi scrive “Beato Tsitsipas”…