Georgia-Belgio, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Belgio è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, formazioni e pronostici.

Fa davvero impressione vedere la Georgia al comando del gruppo A dopo la prima giornata della fase a gironi, davanti a selezioni più attrezzate come Belgio, Olanda e soprattutto Portogallo, che all’esordio mercoledì scorso è stato sorpreso proprio dai padroni di casa.

Gagua e Sazonov gli “eroi” che hanno messo la firma su una vittoria storica ed impossibile da pronosticare, tenendo conto dell’enorme divario che c’è tra le due nazionali. Ed invece, sfruttando il fattore campo e grazie ad una buona dose di cinismo, i caucasici hanno debuttato come meglio non potevano (2-0) in quella che è la loro prima partecipazione alla fase finale di un Europeo Under 21. Gli uomini di Ramaz Svanadze hanno interpretato in modo impeccabile la partita, offrendo un’ottima prestazione a livello difensivo ed approfittando anche di un Portogallo stranamente impreciso sotto porta. La Georgia ha dunque dimostrato di aver imparato la lezione da quel 4-1 subito contro i lusitani lo scorso settembre in amichevole, prontamente “vendicato”. La qualificazione, adesso, non è più un’utopia: dando per scontato il riscatto dei portoghesi, a rischiare una clamorosa eliminazione sembra essere una tra Olanda e Belgio, che nella prima giornata hanno finito per pareggiare zero a zero nonostante un match caratterizzato da numerose occasioni.

Belgio poco concreto contro l’Olanda

De Ketelaere e compagni, infatti, non sono stati capaci di convertire neppure uno dei sedici tiri effettuati verso la porta difesa da Verbruggen. Ed ora non possono assolutamente sbagliare contro la Georgia per non compromettere la qualificazione.

Il selezionatore Jacky Mathijssen confida nella vena realizzativa dell’attaccante del Lens, Lois Openda, rimasto a secco contro gli olandesi. Ma non sarà affatto semplice fare gol ad una nazionale organizzata e che è reduce dal suo terzo clean sheet consecutivo.

Come vedere Georgia-Belgio in diretta tv e streaming

Georgia-Belgio è in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Boris Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Il match in Italia non sarà trasmesso né in diretta tv né in streaming. I diritti televisivi della manifestazione continentale sono in possesso della Rai, ma l’emittente ha deciso di dare priorità ad altri incontri che si giocano in contemporanea.

Il pronostico

Contro l’Olanda il Belgio non è riuscito a trovare la via del gol per puro caso: non si può sottovalutare il fatto che di occasioni i Diavoli Rossi ne abbiano costruito davvero parecchie. La Georgia è un osso duro ma è difficile ipotizzare che i caucasici possano realizzare un’altra impresa, tenendo a bada anche l’attacco belga. Per chi non se la sentisse di puntare sulla selezione di Mathijssen, può optare per il segno gol.

Le formazioni ufficiali di Georgia-Belgio

GEORGIA U21 (5-3-2): Mamardashvili; Khvadagiani, Gelashvili, Kalandadze, Sazonov, Tsitaishvili; Mekvabishvili, Moistsrapishvili, N. Gagnidze; Davitashvili, Gagua.

BELGIO U21 (4-3-1-2): Vandevoordt; Siquet, Debast, De Winter, De Cuyper; Vranckx, Keita, Matazo; De Ketelaere; Openda, Balikwisha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2