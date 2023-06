L’Arabia Saudita chiama Brozovic e Allegri: “Mourinho e Giroud hanno rifiutato”

Non solo Marcelo Brozovic e Max Allegri: anche José Mourinho sarebbe stato avvicinato da un club dell’Arabia Saudita. Ecco che cosa sta succedendo.

Rashid Uddin, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY, per spiegare tutti i possibili affari fra Serie A e Arabia Saudita, con focus sulla situazione di Brozovic e Allegri. E ci sarebbero anche altri nomi eccellenti, che però hanno già rifiutato contratti ricchissimi.

“Le voci su club di Premier nella Champions League saudita si susseguono sempre, ma è un progetto a cui non credo“, ha esordito l’agente. “Per Brozovic, invece, la trattativa è molto calda, si potrebbe chiudere a breve”. Si parla di un rialzo nell’offerta entro lunedì. L’Inter chiede almeno 25 milioni per il croato. Per ora l’Al-Nassr è arrivato a offrire 18 milioni.

“Messi ha preferito gli USA all’Arabia per lo stile di vita, e anche per questioni familiari. In Arabia Saudita stanno cercando di portare anche allenatori come Allegri o Mourinho. Mou resterà a Roma: non vuole andare in Arabia Saudita. Per Allegri, invece, c’è ancora un’offerta, e sono tanti i soldi sul tavolo“.

“Poi è stato fatto un tentativo anche per Gerrard, a cui sono stati offerti 20 milioni a stagione“, ha aggiunto l’intervistato. “In passato arrivavano giocatori e allenatori stranieri di media fascia, ma i club sauditi ora vogliono il top”.

Secondo l’intervistato l’obiettivo dei dirigenti del calcio in Arabia Saudita è quello di rendere il campionato saudita uno dei più importanti a livello internazionale. “I giocatori nel mirino sono tanti. Hanno iniziato con Cristiano Ronaldo e ora stanno trattando alcuni tra i migliori calciatori al mondo. Può ricordare, come fenomeno, quello della Cina, ma qui la quantità di denaro è impressionante. Inoltre non arrivano solo calciatori a fine carriera. Basti pensare a Ruben Neves oppure a Bernando Silva, per il quale stanno trattando“.

L’Arabia Saudita fa sul serio per Allegri e Brozovic: “C’è stato anche un tentativo per Giroud“

“Mi è arrivata una chiamata per portare Klopp nel campionato saudita. Vogliono fare quello che ha fatto il Qatar: far crescere il campionato in vista dei Mondiali del 2030”, ha continuato l’agente, per poi spiegare la situazione di Lukaku: “Il belga ha detto no definitivamente all’Arabia. Dipendesse solo da lui, resterebbe all’Inter. Di certo è previsto un incontro con l’Inter per mettere in piedi una trattativa per riportarlo in nerazzurro”.

“La squadra più forte dell’Arabia Saudita storicamente è l’Al-Hilal, la squadra di Riad“, ha spiegato ancora l’intervistato, “e c’è una grossa rivalità con l’Al-Nassr. Per questo, dopo il colpo CR7, hanno provato a prendere Messi“.

“Poi c’è l’Al-Ittihad che ha preso Benzema. Sarà un campionato a tre“, ha concluso Uddin. “Prima che prendessero Benzema, l’Al-Ittihad ha provato a prendere Giroud, ma alla fine ha rinnovato con il Milan. Al momento non ci sono trattative per il bomber del Milan”.