Brasileirao 2023, i pronostici sulla dodicesima giornata (24-25 giugno)

Brasileirao 2023, riparte subito il massimo campionato brasiliano con una giornata spalmata su tre giorni: notizie e pronostici.

Non si ferma il Brasileirao, pronto a ripartire subito dopo un intenso turno infrasettimanale che ha riservato non poche sorprese.

Nella 12esima giornata del massimo campionato brasiliano, spalmata su tre giorni, le luci dei riflettori sono interamente puntate sull’Allianz Parque di San Paolo, dove va in scena lo scontro al vertice tra il Botafogo capolista e il Palmeiras secondo, in programma nella serata (italiana) di domenica 25. La pressione sarà senza dubbio sulle spalle del Verdao, che in settimana ha visto interrompersi la lunga imbattibilità nell’insidiosa trasferta di Bahia: contro ogni pronostico gli uomini di Abel Ferreira sono stati battuti 1-0 dal club di Salvador, perdendo terreno nei confronti del Botafogo, che ne ha immediatamente approfittato. I bianconeri di Rio de Janeiro, infatti, vincendo con lo stesso risultato (0-1) in casa del Cuiabá hanno allungato sul Palmeiras, volando a +5. Perdere lo scontro diretto complicherebbe inevitabilmente l’operazione rimonta. Ma con l’aiuto del loro pubblico, davanti al quale in cinque gare non hanno mai perso, i biancoverdi dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta contro un Botafogo che fuori casa è apparso più vulnerabile.

Terzo in classifica, il Gremio attende buone nuove da San Paolo. La squadra di Luis Suarez è reduce da un convincente 3-1 all’America Mineiro e non dovrebbe avere problemi ad imporsi sul disastroso Coritiba, che giace desolatamente all’ultimo posto con soli 4 punti.

Brasileirao 2023: Corinthians, sarà vera svolta?

Nella giornata di sabato tocca all’Athletico Paranaense, quinta forza del campionato, che ospita con un Corinthians in difficoltà da inizio torneo ma comunque reduce da una vittoria più che salutare nel derby paulista con il Santos.

Caso isolato o il Timao ha veramente svoltato? Non ci fidiamo, in ogni caso, di una squadra prima dell’ultimo turno infrasettimanale non aveva totalizzato neanche un punto in trasferta, perdendo cinque gare su cinque. L’Athletico, peraltro, davanti al proprio pubblico ha perso solo una partita, battendo anche la capolista Botafogo. Sabato scende in campo a anche il Bahia, che ha appena messo fine all’imbattibilità del Palmeiras: non sarà semplice realizzare un’altra impresa contro una Fluminense che in casa non ha mai perso e che ha l’occasione di scalare la classifica. Manca l’appuntamento con i tre punti da ormai più di un mese il neopromosso Cruzeiro, che non ha mai vinto nelle ultime quattro partite casalinghe, segnando con il contagocce: non si profila un match spettacolare quello con il San Paolo, altra squadra che in trasferta fatica parecchio. Non dovrebbero mancare invece i gol in America Mineiro-Internacional, RB Bragantino-Goiás e Santos-Flamengo.

Possibili vincenti

Athletico Paranaense (in Athletico Paranaense-Corinthians, sabato 24 ore 21:00)

Fluminense (in Fluminense-Bahia, sabato 24 ore 23:30)

San Paolo o pareggio (in Cruzeiro-San Paolo, domenica 25 ore 2:00)

Gremio (in Gremio-Coritiba, domenica 25 ore 21:00)

Palmeiras o pareggio (in Palmeiras-Botafogo, domenica 25 ore 21:00)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Athletico Paranaense-Corinthians, sabato 24 ore 21:00

Gremio-Coritiba, domenica 25 ore 21:00

America MG-Internacional, domenica 25 ore 23:30

Le partite da almeno tre gol complessivi

Gremio-Coritiba, domenica 25 ore 21:00

RB Bragantino-Goiás, domenica 25 ore 23:30

Santos-Flamengo, domenica 25 ore 23:30