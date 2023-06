Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite della notte

Brasileirao 2023, in programma altre cinque partite nella notte italiana tra il 22 e il 23 giugno: notizie e pronostici.

Nella notte tra il 22 e il 23 giugno sono in programma altre cinque partite valide per il turno numero 11 del Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. Tra le prime squadre a scendere in campo c’è il Gremio di Luis Suarez, che affronterà in casa l’America Mineiro.

L’attaccante uruguagio nei giorni scorsi ha paventato l’ipotesi del ritiro: un allarme subito rientrato, anche se in futuro l’ex centravanti di Barcellona e Liverpool potrebbe dover giocare con una protesi per far fronte al problema al ginocchio che gli dà problemi già da quando giocava in Europa. Questa notte, intanto, cercherà di trascinare la sua squadra verso una vittoria indispensabile per archiviare la brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Flamengo, un perentorio 3-0 che ha un po’ ridimensionato le ambizioni del club di Porto Alegre. Davanti al proprio pubblico, tra l’altro, il Gremio è ancora imbattuto, mentre l’America Mineiro non ha mai vinto in trasferta. Non perde da circa un mese l’altra squadra di Porto Alegre, l’Internacional, che recentemente ha inanellato ben sei risultati utili consecutivi e sta risalendo lentamente la classifica. I Colorados, in fiducia, pur non avendo ancora vinto fuori casa dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta contro il Coritiba fanalino di coda della classifica con soli 4 punti conquistati in 10 giornate.

Brasileirao 2023: Flamengo di scena a Bragança Paulista

Dove vuole arrivare il Botafogo? L’attuale capolista si è subito risollevata dopo la sconfitta con l’Athletico Paranaense, battendo nettamente (2-0) il Fortaleza e mantenendo un distacco di due punti nei confronti del Palmeiras.

Dovrebbe arrivare un altro successo contro il Cuiabá, che al momento galleggia al di sopra della zona retrocessione. Il Fogao, tuttavia, deve riuscire a sbloccarsi anche fuori casa se vuole fare un campionato da protagonista: per adesso sono arrivati solo sei punti in quattro partite. Non è da escludere, insomma, che il Cuiabá riesca a tenergli testa ed a segnare almeno una rete. In crisi nerissima il Vasco da Gama, che ha perso tutte e cinque le ultime giornate, incassando solo una volta meno di due gol. Il club di Rio de Janeiro deve invertire la rotta al più presto e potrebbe riuscirci contro un Goiás discontinuo. Si prospetta infine una gara divertente e da almeno tre gol complessivi quella tra il Bragantino RB e il Flamengo: la difesa del Mengao farà fatica a contenere l’attacco ispirato del Toro Loko.

Possibili vincenti

Gremio (in Gremio-America MG, ore 0:00)

Internacional o pareggio (in Coritiba-Internacional, ore 1:00)

Botafogo (in Cuiabá-Botafogo, ore 1:00)

Vasco da Gama o pareggio (in Vasco da Gama-Goiás, ore 1:00)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Cuiabá-Botafogo, ore 1:00

RB Bragantino-Flamengo, ore 2:30

Le partite da almeno tre gol complessivi

Gremio-America MG, ore 0:00

RB Bragantino-Flamengo, ore 2:30