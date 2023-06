Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite della notte

Brasileirao 2023, nella notte si giocano alcune gare dell’undicesima giornata del massimo campionato brasiliano: notizie e pronostici.

Uno dei derby paulisti più accesi, quello tra Santos e Corinthians, è sicuramente il match clou dell’undicesima giornata del massimo campionato brasiliano, il Brasileirao.

Due squadre che però non stanno attraversano un bel momento: basta dare un’occhiata alla classifica per accorgersene. Chi sta messo peggio è il Corinthians, che in 10 giornate ha raccolto solamente 9 punti. Il Santos ne ha invece 13 ma è già lontanissimo dalle posizioni che contano. E, ad oggi, non si qualificherebbe neppure per la Copa Sudamericana. Il Timao ha il rendimento peggiore in trasferta: è l’unica squadra che lontana dal proprio pubblico non ha ancora conquistato neanche un punto, collezionando cinque sconfitte su cinque. Non sarà semplice, dunque, tornare con un risultato positivo dal “tempio” del Santos, tra le poche squadre imbattute negli incontri casalinghi: un pareggio potrebbe far comodo ad entrambe, ma non ci aspettiamo una gara spettacolare, anzi.

Nella notte scende in campo anche un altro club di San Paolo, il Palmeiras, unica squadra ancora imbattuta. Il bottino di sei vittorie e quattro pareggi non consente tuttavia al Verdao di guardare tutti dall’alto verso il basso: c’è solo una che ha fatto meglio, la capolista Botafogo, che ha due punti in più degli uomini di Abel Ferreira. Palmeiras che in ogni caso dovrebbe ottenere un successo comodo in casa del Bahia, 15esimo con 9 punti.

Brasileirao 2023: l’Atletico Mineiro sogna il colpaccio

Rispettivamente settimo e ottavo in classifica, il San Paolo e l’Athletico Paranaense sognano l’aggancio al quarto posto. Si gioca al Murumbi l’altra gara tutta da gustare tra due formazioni che hanno le potenzialità per raggiungere traguardi importanti ma che nelle ultime partite si sono dimostrate troppo incostanti.

Si può spendere un gettone sul San Paolo, visto che in trasferta l’Athletico Paranaense ha lasciato a desiderare, conquistando a malapena 4 punti in cinque partite. In una zona anonima della classifica ci sono Cruzeiro e Fortaleza, che hanno 14 punti a testa. Momento particolare per il Cruzeiro: dopo una buona partenza il club di Belo Horizonte ha dimenticato come si vince e manca l’appuntamento coi tre punti da quattro giornate. Non stanno brillando neppure gli ospiti, rientrati subito nei ranghi. Si fatica, insomma, ad intravedere un chiaro favorito: entrambe dovrebbero andare a segno. Infine è probabile che l’Atletico Mineiro possa fare il colpaccio contro una Fluminense che da metà maggio in poi ha vinto a malapena una partita e sembra essere in caduta libera.

Possibili vincenti

San Paolo o pareggio (in San Paolo-Athletico Paranaense, ore 0:00)

Santos o pareggio (in Santos-Corinthians, ore 1:00)

Palmeiras (in Bahia-Palmeiras, ore 2:30)

Atletico Mineiro o pareggio (in Fluminense-Atletico Mineiro, ore 2:30)

La partita da almeno un gol per parte

Cruzeiro-Fortaleza, ore 00:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

San Paolo-Athletico Paranaense, ore 0:00

Fluminense-Atletico Mineiro, ore 2:30