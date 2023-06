Tennis, nuovo triangolo amoroso: il video fa il giro dei social

Tennis, il triangolo inaspettato ha colto tutti di sorpresa. Ecco cosa c’è da sapere su questa tormentatissima love story.

Potremmo annoverarne a decine, di storie d’amore nate sotto rete tra un torneo e l’altro. Ci sono Elina Svitolina e Gael Monfils, Flavia Pennetta e Fabio Fognini, i “freschissimi” Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas. E c’erano, ma non ci sono più, anche Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini.

Il tour è un ambiente da questo punto di vista molto prolifico, insomma. Il contesto ideale in cui coltivare passioni e sentimenti e gettare le basi per amori più o meno, a seconda dei casi, duraturi. Non sono mancati i triangoli, in questa saga all’insegna delle love story nate dietro le quinte dell’Atp e della Wta. E un altro ancora è venuto a crearsi proprio di recente. Solo per finta, per fortuna, ché di pepe nel circuito ce n’è già in abbondanza e non avevamo proprio bisogno di una nuova “disputa” amorosa.

È ambientato sui campi da tennis il nuovo film del regista italiano Luca Guadagnino. Si chiama Challengers e si fregia di annoverare, nel suo cast, una delle attrici più belle, popolari e talentuose del cinema moderno. Parliamo di Zendaya, che nei mesi a venire sarà sul grande schermo non solo per la pellicola di matrice italiana, ma anche per il secondo capitolo di Dune. In Challengers (qui il trailer, che ha già fatto il giro del web) si parla di amore, si parla di tennis. Ma, soprattutto, di triangoli amorosi che s’intrecciano con la voglia di vincere e di essere i migliori sul campo. Una trama molto realistica, insomma, che ci fa ben sperare circa la qualità del prodotto che approderà nelle sale cinematografiche nel prossimo mese di settembre.

Tennis, il triangolo sotto rete che nessuno si aspettava

La splendida Zendaya, icona del 21esimo secolo, interpreta il ruolo di Tashi Duncan. È un’ex tennista che è stata costretta ad appendere la racchetta al chiodo per via di un infortunio e che ha deciso, come spesso si fa pur di rimanere aggrappati a questo mondo magico, di allenare le nuove leve.

È sposata con Art, che ad un certo punto spingerà ad iscriversi all’ATP Challenger Tour. Ed è proprio nel corso dei tornei del circuito minore che marito e moglie si vedranno costretti a fare i conti col passato. Perché lì incontreranno Patrick, tennista che sta cercando di rimettersi in carreggiata dopo un lungo filotto di sconfitte e che è, guarda caso, l’ex fidanzato di Tashi.

Una storia d’amore come tante, dunque, ma in un contesto del tutto inedito come, appunto, quello del mondo tennistico. Completano il cast Jake Jensen, A.J. Lister, Andre Gadbois, Connor Murray e Mike Faist, candidato al BAFTA come migliore attore non protagonista per la sua magistrale interpretazione in West Side Story.