Volley, anche l’intero ha il suo perché: un costume che sfida la fantasia

Volley, l’affascinante atleta ha dimostrato che i bikini non sono gli unici in grado di scatenare l’entusiasmo dei fan. Anche il costume intero ha il suo perché.

La meravigliosa pallavolista è sicuramente una delle più seguite e apprezzate sul web. Ogni suo scatto viene sommerso dai commenti e dai like dei fan e la sua popolarità sui social cresce giorno dopo giorno. Per lei, d’altronde, non è stato difficile conquistare i cuori degli utenti: basta dare un’occhiata ai suoi sensualissimi scatti per rimanere stregati dalla sua bellezza.

Con l’ultima foto condivisa su Instagram, in particolare, la bella atleta ha lasciato tutti a bocca aperta. Chi ha detto che solamente i bikini riescono a scatenare l’entusiasmo dei follower? Kayla Simmons ha dimostrato che anche i costumi interi hanno il loro fascino, andando a stuzzicare le fantasie dei seguaci, i quali hanno ormai perso completamente la testa per lei.

La splendida 27enne vive a Los Angeles e da tempo gioca nella Marshall University. Tuttavia la pallavolo non è la sua unica passione e, come si può vedere sui suoi profili social, da anni è un’affermata modella. Dietro alla sua notorietà online, infatti, troviamo proprio i magnifici scatti che condivide quotidianamente con i fan, mettendo in bella mostra il suo fisico da urlo e le sue curve pericolose.

Volley, Kayla Simmons irresistibile: la giocatrice incanta il web

Resistere al fascino della giocatrice è veramente impossibile. Kayla è dotata di una bellezza fuori dal comune e il suo corpo avvenente ha fatto breccia nel cuore di tanti utenti. Lei stessa si diverte a stuzzicarli con foto in cui è possibile ammirarla in tutta la sua sensualità. Negli ultimi tempi l’atleta è anche approdata su OnlyFans, dove posta i suoi scatti più “hot” mandando di volta in volta i fan in delirio.

Di recente, la meravigliosa pallavolista ha lasciato tutti di stucco con la foto che potete vedere qui sopra, nella quale sfoggia un costume intero che le calza a pennello. Kayla è raggiante come sempre, con i lunghi capelli biondi che le cadono sulle spalle incorniciando il suo bel viso. Anche se le protagoniste di questo scatto sono senza ombra di dubbio le sue fantastiche forme.

In particolare il décolleté, che il costume non sembrerebbe in grado di contenere. Anche questa volta l’atleta è riuscita ad incantare il web e gli user non si sono trattenuti con i complimenti: sono centinaia i commenti sotto al post da parte dei follower rimasti senza fiato dopo aver visto uno spettacolo simile.