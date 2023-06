Tennis, tacchi alti e miniabito anche in vigna: regina di eleganza

Tennis, la bella giocatrice non rinuncia mai all’eleganza, nemmeno in vigna: con quei tacchi e quel miniabito ha conquistato tutti.

In passato si è fatta notare per il suo talento precoce, aggiudicandosi presto importanti traguardi. Oggi l’affascinante tennista è una vera e propria star del web, con un profilo Instagram seguitissimo. Le sue foto sono una più incantevole dell’altra e lei appare sempre assolutamente raggiante, senza rinunciare mai alla sua classe ed eleganza. Per i fan è impossibile resistere al suo fascino.

Classe 1998, l’atleta si è avvicinata molto presto allo sport e, fin da giovanissima, si è contraddistinta per le sue doti. Nel 2005 ha debuttato nelle gare professionistiche e, a distanza di due anni, ha trionfato in ben due tornei, rispettivamente quello di Ragusavecchia (in Croazia) e quello di Telavi (in Georgia) segnando l’inizio della sua ascesa nel settore.

Nel 2009 Corinna Dentoni si è classificata al 132esimo posto della classifica WTA, raggiungendo il suo best ranking. Nel corso della sua promettente carriera si è portata a casa 9 titoli, tra i quali spicca l’ultimo vinto in occasione del torneo di Tel Aviv del 2019. Tuttavia al momento non ricopre nessuna posizione per via dei periodi trascorsi lontana dalle competizioni ufficiali.

Tennis, Corinna Dentoni fa sognare i social con il suo ultimo post

Nel 2017 Corinna si è ritirata per la prima volta dal suo debutto nel circuito professionistico, per poi ritornare in campo a distanza di due anni. Nel 2020, dopo essere arrivata ai quarti di finale ad Heraklia, ha nuovamente annunciato di non voler più partecipare a nessuna gara. Verso la fine dello scorso anno la tennista ha fatto dietro front, presentandosi alle qualificazioni del torneo ITF di Santa Margherita di Pula.

Nonostante il suo allontanamento dallo sport, l’atleta continua a godere di una grandissima popolarità, in particolare sui social. Qui si è affermata come influencer, facendo colpo sugli utenti grazie alle sue meravigliose foto. La giocatrice, infatti, si è sempre fatta notare per il suo fascino. E ora è a tutti gli effetti una stella del web. Corinna è dotata di una bellezza naturale che i follower non si sono certamente lasciati sfuggire.

La 33enne è molto attiva online ed interagisce quotidianamente con i seguaci tra storie e post in cui condivide la sua vita e le sue passioni. Fidanzata con l’ex difensore Massimo Brambati, ogni giorno si mostra tra collaborazioni e momenti di svago risultando sempre impeccabile. La bella tennista non perde mai la sua classe, come si può notare dalla foto qui sopra. Malgrado la meravigliosa vigna alle sue spalle, il vero spettacolo è lei: in miniabito e tacchi alti, è più affascinante che mai.