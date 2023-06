Sonego-Sinner, Atp Halle: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Sonego-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Halle: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Nel “regno” che fu di Roger Federer assisteremo ad un altro derby italiano, il secondo della stagione su erba dopo quello andato in scena Stoccarda una settimana fa tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Uno dei due protagonisti in questione è sempre il tennista piemontese, che stavolta proverà a regalare un dispiacere al numero uno d’Italia, nonché numero 9 del ranking mondiale, Jannik Sinner, in un interessante match che mette in palio un posto nei quarti di finale del torneo di Halle, tanto caro a “Re Roger” (la leggenda svizzera qui trionfò ben 10 volte nel corso della sua straordinaria carriera). Chi vince affronterà uno tra il tedesco Struff, finalista a Stoccarda domenica scorsa, e l’istrionico Bublik, già battuto agevolmente da Sinner sette giorni fa sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Non è, questo, il primo scontro fratricida tra Sonego e Sinner. I due, che vanno molto d’accordo anche lontano dal campo di gioco, si sono affrontati per la prima volta lo scorso febbraio, sul cemento indoor – la superficie preferita dall’altoatesino – di Montpellier, torneo che poi si aggiudicò il nativo di San Candido. Un match non senza storia (6-4 6-2) ma quasi, con Sonego che non riuscì a trovare un antidoto ai potenti colpi dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

L’erba riduce le distanze?

Sull’erba, ovviamente, cambia tutto. E Sonego sulla bilancia può far pesare la maggiore esperienza rispetto a Sinner, visto che il torinese nel 2019 vinse il primo titolo Atp della sua carriera proprio sulla superficie verde di Antalya, in Turchia.

L’attuale numero 39 al mondo ha poi giocato la finale ad Eastbourne nel 2021 e vanta un record di 18 vittorie e 11 sconfitte. Insomma, non un neofita dei prati. Più giovane di sei anni, Sinner ha invece ottenuto il suo primo successo su erba solamente un anno fa, a Wimbledon: ai Championships 2022 l’altoatesino ha comunque dimostrato di poter imparare in fretta, spingendosi addirittura fino ai quarti di finale, dove andò a un passo dal compiere l’impresa contro il pluricampione Novak Djokovic. In questa stagione Sonego e Sinner hanno fatto in sostanza lo stesso percorso. Entrambi hanno superato un solo turno a Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch, mentre ad Halle nel primo turno sono dovuti ricorrere al terzo set per piegare due giocatori insidiosi come il russo Karatsev e il francese Gasquet.

Dove vedere Sonego-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del torneo Atp 500 di Halle tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sarà trasmesso giovedì 22 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Sonego e Sinner anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 12:00.

Sonego-Sinner: il pronostico

È Sinner il favorito di questa sfida e non potrebbe essere altrimenti. Ma attenzione. Finora il numero uno d’Italia non ha brillato ed anche contro l’esperto Gasquet ha alternato cose buone ad altre assolutamente rivedibili, con un servizio che sembra ancora funzionare ad intermittenza. Sonego è un giocatore imprevedibile e la sua voglia di lottare fino all’ultimo gli consentirà verosimilmente di restare in partita a lungo. I game complessivi potrebbero essere almeno 22.