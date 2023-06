Berrettini, l’ex numero 1 del tennis italiano è senza pietà: “Sta dilapidando tutto”

A domanda se ha un consiglio da dare a Berrettini, Pietrangeli è categorico: “Ma quale consigli! Berrettini ha 25 anni. E’ bello, è ricco, è famoso. Ma che vuole di più dalla vita? Accendesse un cielo alla Madonna ogni giorno. Non ha capito la fortuna che ha. Guadagna milioni di euro e sta dilapidando tutto. A me onestamente non fa pena per niente”.

“Il problema – ha continuato Pietrangeli – è che non sapremo mai con certezza cosa gli stia succedendo. Tutti noi possiamo pensare una cosa che poi magari non c’entra nulla. Non è un momento facile per lui e spero sia in grado di uscirne presto”. “Onestamente non so se sarà in grado di giocare a Wimbledon” ha concluso Pietrangeli, che come certezza assoluta ha solamente il fatto che Berrettini non parteciperà al Queen’s, torneo di preparazione appunto d uno degli appuntamenti più importanti della stagione, dove lo stesso italiano lo scorso anno aveva trionfato. Insomma, è una situazione delicata e lo sappiamo benissimo tutto. Speriamo realmente che quello che ci ha fatto sognare due anni fa riesca a tirarsi fuori da questo periodo altamente negativo.