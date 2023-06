Carolina Marcialis, così è troppo: il bikini supera le aspettative

Carolina Marcialis ha proprio deciso di esagerare: con quel bikini è andata al di là ogni aspettativa.

Celebre per i suoi successi nella pallanuoto, oltre che per il suo matrimonio con l’ex attaccante Antonio Cassano, Carolina Marcialis ha fatto una sorpresa ai follower. Recentemente, infatti, sul suo seguitissimo profilo Instagram è apparso uno scatto che non è di certo sfuggito agli occhi dei suoi fan. Nella foto la meravigliosa atleta ha sfoderato un bikini davvero irresistibile.

La campionessa di pallanuoto può vantare un account Instagram seguito da oltre 179 mila persone, con le quali interagisce ogni giorno condividendo le sue più grandi passioni. Da una parte, ovviamente, figura lo sport che pratica fin da quando era una bambina dimostrando molto presto di avere un incredibile talento. Mentre dall’altra c’è il mondo della moda: l’atleta infatti è un’affermata modella che da anni collabora con brand e fotografi.

Non mancano, inoltre, gli scatti insieme alla famiglia. In seguito alle nozze con Cassano, il loro amore è stato coronato dalla nascita di due bellissimi figli, Cristopher e Lionel, nati rispettivamente nel 2011 e 2013. Marcialis è molto attiva online e tra post e storie rende sempre i seguaci partecipi nella sua quotidianità, sorprendendoli di tanto in tanto con foto assolutamente mozzafiato, come quella condivisa nelle scorse ore.

Carolina Marcialis incanta tutti in costume: un vero “capolavoro”

L’estate è ormai alle porte e la splendida pallanuotista non ha potuto resistere al suo richiamo. Il selfie allo specchio postato su Instagram ha lasciato i follower a bocca aperta. Come potete vedere, Marcialis indossa un bikini nero che le sta divinamente, permettendo ai fan di ammirare il suo fisico da urlo. Affascinante come sempre, per lo scatto ha lasciato i capelli sciolti, che incorniciano il suo bellissimo viso.

“Mi è venuta la tachicardia”, “Un capolavoro assoluto”, “Una favola”, sono alcune delle risposte che spiccano sotto il post. I follower si sono sbizzarriti con i commenti, sommergendola di complimenti per il suo charme innato e la sua silhouette perfetta, scolpita ed estremamente sensuale allo stesso tempo. L’atleta non è nuova a foto in cui sfoggia tutta la sua bellezza, ma con questa si è spinta oltre ad ogni aspettativa.

Classe 1991, la pallanuotista si è fatta subito largo nella disciplina grazie alle sue incredibili doti. Si è aggiudicata la vittoria di una medaglia d’argento agli europei under-19 e un oro in occasione degli europei under-17. Dopo una pausa di sei anni, nel corso della quale ha preferito concentrarsi sulla sua famiglia, nel 2016 è tornata in Serie A2, tra le fila del Genova. Successivamente è passata in A1, entrando nel Rapallo.