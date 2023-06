Romania-Spagna è una partita valida per la fase a gironi degli Europei Under 21 2023 e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, formazioni e pronostici.

Basterà il vantaggio del fattore campo alla Romania per ridurre l’ampio divario con una delle selezioni favorite per la vittoria finale come la Spagna? Se diamo un’occhiata alle due rose a disposizione dei rispettivi commissari tecnici, Emil Sandoi da una parte e Santi Denia dall’altra, è davvero difficile ipotizzare un risultato positivo della nazionale rumena, che ha l’onere e l’onore di organizzare quest’Europeo Under 21 insieme alla Georgia.

Qualificata di diritto in qualità di paese organizzatore della fase finale della manifestazione continentale, la Romania è alle prese con numerosi interrogativi. Nelle ultime dieci partite giocate dal 2021 ad oggi, ha ottenuto solamente una vittoria nel marzo 2022 con la Finlandia. Per il resto tre pareggi e sei sconfitte. Una di queste Sandoi e i suoi uomini l’hanno rimediata proprio contro la Spagna, che a settembre travolse la Tricolorii con un roboante 4-1. Niente a che vedere, insomma, con la squadra del 2019, che a sorpresa si spinse fino alla semifinale (miglior risultato in un Europeo). Sandoi, per strappare un pass per la fase ad eliminazione diretta, deve fare un’impresa: gli serviranno i gol di Daniel Birligea, ex centravanti della Primavera del Palermo, ma anche le invenzioni di Valentin Mihaila del Parma. La Spagna invece è la grande favorita del gruppo B, popolato anche da due selezioni meno forti ma al contempo insidiose come Ucraina e Croazia.

La Rojita si presenta in Romania con una lunghissima striscia di imbattibilità alle spalle: l’ultima sconfitta risale a giugno 2021, quando nell’edizione precedente si arrese al Portogallo. Sono 14 i risultati positivi tra gare ufficiali e amichevoli per una delle selezioni più vincenti a questi livelli – la Spagna ha vinto nel 1986, 1998, 2011, 2013 e 2019 – che come al solito può disporre di una rosa di assoluto valore. Le due stelle sono Sancet e Baena ma chi è destinato a prendersi la scena è Gabri Veiga, talento puro del Celta Vigo.

Come vedere Romania-Spagna in diretta tv e streaming

Romania-Spagna è in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio Steaua di Bucarest, in Romania. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’amichevole dello scorso settembre, seppur datata, ci dà delle indicazioni importanti ed è una prova del divario, enorme, che c’è tra le due selezioni. La Spagna non dovrebbe avere problemi a prevalere sulla sulla Romania, realizzando dai due ai quattro gol.

Le formazioni ufficiali di Romania-Spagna

ROMANIA U21 (4-3-1-2): Tarnovanu; Pantea, Dican, Racovitan, Ticu; Screciu, Albu; Isfan, Baiaram, Petrila; Birligea.

SPAGNA U21 (4-3-3): Tenas; Martinez, Gila, Pacheco, Gomez; Sancet, Gonzalez, Baena; R. Sanchez, Ruiz, Riquelme.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4