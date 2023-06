Volley, nessun freno a questo look: il reggiseno resta a casa

Volley, questo outfit non lascia davvero spazio all’immaginazione: solo un pezzo di nastro a coprire il lato A.

La pensa un po’ come Camila Giorgi, se vogliamo. Perché anche lei, così come la tennista di Macerata, è convinta che sport e moda non viaggiano su due binari a sé stanti. Ma che, anzi, possano incrociarsi sempre e comunque. Che si debba, addirittura, fare in modo che accada.

Sì, Veronica Angeloni è proprio come la bella marchigiana che tanto successo ha riscosso sui social grazie al suo modo di interpretare la moda e di mettere in mostra la sua femminilità. Che è poi esattamente, né più e né meno, la stessa identica cosa che fa ogni giorno la splendida pallavolista di Massa, schiacciatrice della Savino del Bene Volley. Non si è mai tirata indietro, quando si è trattato di dimostrare che un’atleta può essere seducente e che il fatto di essere una sportiva non faccia assolutamente a pugni, come spesso si è indotti a pensare, con il sex appeal. E tutte le volte che lo ha fatto, ha vinto lei.

Non ci stupisce affatto, di conseguenza, che nei mesi scorsi sia stata scelta come ambassador per un progetto sul tema della cultura e dell’emancipazione femminile. Anche in quel caso, la bella Veronica è riuscita nel suo intento, quello di dimostrare che i muscoli non escludono la femminilità, e viceversa. “Durante la settimana – ha detto la Angeloni quando annunciò il progetto – sono tenuta a essere sempre sportiva, per comodità e per priorità del mio lavoro. A maggior ragione anche per questo, quando posso, quando esco ed ho dei momenti liberi, mi ritaglio degli spazi per usare outfit alla moda. Mi piace molto avere anche qualcosa di più particolare rispetto alla moda standard e se posso metto anche un accessorio, che fa un po’ la differenza”.

Volley, Veronica Angeloni come Camila Giorgi: viva la moda

“Per me è un’occasione per far coincidere sport e moda – disse ancora – Siamo ragazze alte e atletiche, ma abbiamo indossato abiti fantastici. Il messaggio è che puoi divertirti e sbizzarrirti, giocare a vestirti in maniera un po’ più elegante o chic e continuare a rappresentare una disciplina che inevitabilmente ti costringe ad un abbigliamento sportivo”.

E quanto le piacciano gli abiti particolari è stato chiaro qualche ora fa, quando ha pubblicato una carrellata di fotografie supersexy. In ciascuno di questi scatti indossa qualcosa di molto caratteristico e lo fa con estrema disinvoltura.

Dice tanto del suo carattere, dunque, il look di cui fa sfoggio in una di queste immagini, quello che reputiamo essere il più bello fra tutti. Veronica Angeloni indossa un paio di shorts ed un blazer e fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per quello che c’è – e che non c’è – sotto la giacca. Per completare l’outfit ha scelto un top in perfetto stile danza del ventre, al quale ha dovuto necessariamente aggiungere, però, dei copricapezzoli. E tutto si può dire, insomma, tranne che questo outfit non sia spregiudicato e fortemente identitario.