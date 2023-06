Tennis, quando c’è Camila di mezzo è impossibile rimanere delusi: la selezione di scatti in bikini fa impazzire i follower.

Si chiama Camila. Ma di cognome, benché pure lei sia una tennista, non fa Giorgi, ma Osorio. Non è italiana ma colombiana, eppure sono davvero tantissimi i punti di “intersezione” tra lei e la splendida campionessa di Macerata che nel 2021 ha alzato al cielo al coppa del Canada Open.

Non ci riferiamo alla sola predisposizione comune per il tennis. Sarebbe scontato e riduttivo. Alludiamo, bensì, al fatto che queste due atlete condividano molte passioni. Quella per i social network, tanto per cominciare, dove sono entrambe molto attive e dove postano spesso e volentieri scatti che contribuiscono a dimostrare che non è vero che lo sport mortifica la femminilità. Sono tutte e due così belle, seppur con due fisici molto diversi, che mettersi in mostra su Instagram e dintorni è il minimo che possano fare.

La Giorgi ha più appeal della colombiana, come dimostra il numero dei follower, ma ciò non significa che la Osorio meriti meno attenzione della tennista di Macerata. L’azzurra vanta un seguito di oltre 700mila follower, ma i 126mila che seguono questa fantastica colombiana tutta curve sono pazzi di lei. E siamo pronti a scommettere che, nel tempo, il bacino d’utenza del suo profilo social aumenterà a dismisura.

Tennis, Camila Osorio come Camila Giorgi: curve a tutto schermo

Soprattutto se farà quello che ha fatto qualche ora fa quando, di punto in bianco, ha deciso di irrompere su Instagram con degli scatti da capogiro. Che in linea di massima ce li aspettavamo pure, nella bella stagione, quando si abbandonano gli abiti in favore di bikini e parei. Ma non così, non all’improvviso com’è stato.

Camila, facendo leva sul fattore sorpresa, ha invece mandato tutti su di giri. Si è regalata qualche meritatissimo giorno di relax in Catalogna, più nello specifico nella città di Girona. Aveva voglia di sole di mare ed eccola, in tutto il suo splendore, con indosso un bikini con slip modello tanga che fascia a fatica le sue curve dirompenti.

C’è una foto in particolare, in questa selezione di scatti stupefacenti, che ha fatto comprensibilmente girare la testa ai follower. Quella in cui, di ritorno dalla spiaggia, sale le scale in bikini, mettendo in mostra un lato B incontenibile e scolpito che è davvero uno spettacolo. Possiamo quindi dire a gran voce che il nome, in questo caso, è una garanzia: quando c’è una Camila di mezzo, è impossibile rimanere delusi.