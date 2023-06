Vince 400mila euro, ma quando va a riscuotere la vincita arriva la beffa: il regolamento in questione parla chiaro. Ecco quello che è successo

Un regolamento corretto, che parla chiaro. Anche se in questo caso le cose forse potrebbero andare in maniera diversa. Di certo c’è una cosa: che la storia raccontata da Il Mattino e che arriva dalla Spagna ha quasi dell’incredibile.

Raccontiamola quindi: la donna, sposata, che di professione fa la cameriera, ogni anno riceve dalla madre lo stesso regalo, un biglietto della lotteria. E dopo tante prove questa volta riesce a vincere, la bellezza di 400mila euro. Una somma importante che ci “avrebbe cambiato la vita” ha dichiarato la donna ad Abc, in Spagna. Sì, perché lei è una donna spagnola che vive a Valencia, e ha sperato che quei soldi le cambiassero la vita. Ma qui arriva il problema, che non è nemmeno di poco conto. Il paradiso che si trasforma in inferno nello spazio di pochissimo tempo. Dalla gioia per aver finalmente visto girare la fortuna, al dramma nel momento in cui è andato, il marito, a riscuotere la somma. Lui è andato a ritirare il denaro, ma risulta iscritto al Registro Generale dei Divieti di Accesso al Gioco (RGIAJ), un sistema di autoesclusione per i giocatori d’azzardo, dipendente dal Ministero dei consumi, attraverso il quale è limitato il tuo diritto di partecipare liberamente a qualsiasi attività di gioco d’azzardo faccia a faccia e online.

Vince 400mila euro, ma non la pagano perché il marito è ludopatico

Sì, avete letto bene: il marito della donna si è autoescluso da tutti i giochi perché malato di ludopatia, una scelta sicuramente importante e che gli fa onore, visto che è assai difficile riuscire ammettere intanto di esserlo. Ma questo non gli permette di riscuotere la somma.

Secondo la donna comunque questa clausola presente nel momento in cui il marito ha deciso di prendere una decisione, non è mai stata spiegata: “Hanno messo un mucchio di fogli uno sopra l’altro e gli hanno fatto firmare senza leggere la stampa fine”. Secondo la legge c’è un divieto assoluto, quello di riscuotere qualunque premio in denaro per quello persone che “volontariamente hanno chiesto che gli venga interdetto l’accesso al gioco o che ne siano interdette con fermo provvedimento giudiziale, che sarà associato con impossibilità di pagamento”. Insomma, una legge che comunque è giusta, ma che in questo caso forse non tocca la donna che realmente ha vinto. La causa è iniziata. E sicuramente andrà avanti per molto tempo.