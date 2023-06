Estonia-Belgio, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Estonia-Belgio è un match della quarta giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Un Belgio arrembante ma poco concreto sabato scorso non è riuscito ad avere la meglio sulla coriacea Austria di Ralf Rangnick, tornata da Bruxelles con un punto prezioso. Non sono bastati ben 17 tiri verso la porta avversaria a Lukaku e compagni per piegare la resistenza di una selezione che potrebbe dargli filo da torcere nella lotta per il primo posto, non più così scontata come sembrava invece all’inizio.

La gara con gli austriaci è terminata 1-1, primo pareggio del 2023 per i Diavoli Rossi, che nelle uniche due gare disputate avevano travolto 3-0 la Svezia e battuto di misura la Germania in un’amichevole prolifica, finita con un rocambolesco 3-2. Il pari con l’Austria però non intacca minimamente le speranze qualificazione: il Belgio, nonostante sia all’alba di un nuovo ciclo, resta di gran lunga la favorita per la vittoria del girone. In attesa di capire cosa farà l’Austria con la Svezia – gli scandinavi sono terzi a quota 3 punti – gli uomini guidati da Domenico Tedesco sognano di riprendersi la vetta, al momento distante tre lunghezze (l’Austria di punti ne ha 7 ma ha giocato una partita in più). La vittoria dovrebbe arrivare senza problemi contro l’Estonia, la selezione meno competitiva del gruppo, ma la vigilia della sfida di Tallinn è stata turbata dallo screzio che pare ci sia stato tra il portiere Thibaut Courtois e il commissario tecnico. Il motivo? La decisione di Tedesco di assegnare la fascia di capitano a Lukaku invece che all’estremo difensore del Real Madrid. Che per ripicca ha deciso di abbandonare il ritiro: in porta giocherà il secondo Sels.

Per quanto riguarda l’Estonia, l’unico obiettivo realistico dei baltici sembra essere quello di evitare l’ultimo posto. E il pareggio strappato sabato con la diretta concorrente, l’Azerbaigian (1-1) è un buon risultato in tal senso. Lo scorso marzo la selezione allenata dallo svizzero Thomas Haberli aveva invece perso “solamente” 2-1 contro l’Austria.

Come vedere Estonia-Belgio in diretta tv e in streaming

Estonia-Belgio è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’A. Le Coq Arena di Tallinn, in Estonia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante l’assenza di De Bruyne, il Belgio ha tutte le carte in regola per ottenere una vittoria comoda in Estonia. Negli ultimi due precedenti tra queste due selezioni, peraltro abbastanza recenti – si sono affrontate nelle qualificazioni ai Mondiali qatarioti – non sono stati mai segnati meno di tre gol: verosimilmente sarà così anche stavolta.

Le probabili formazioni di Estonia-Belgio

ESTONIA (3-5-2): Hein; Peetson, Mets, Kuusk; Lukka, Miller, Kait, Vassiljev, Sinyavskiy; Anier, Sappinen.

BELGIO (3-5-2): Sels; Faes, Bornauw, Theate; Castagne, Vranckx, Tielemans, Vanaken, Carrasco; Openda, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3