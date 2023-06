Bulgaria-Serbia è un match della quarta giornata del gruppo G di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La notizia del pareggio tra Ungheria e Montenegro è stata ben accolta dalla Serbia, che ha mantenuto la vetta della classifica del gruppo G e adesso ha l’opportunità di allungare in caso di successo contro il fanalino di coda del girone, la Bulgaria.

Vlahovic e compagni nell’ultimo fine settimana hanno “riposato”: si fa per dire, visto che sono stati impegnati in un’amichevole con la Giordania, terminata con un pirotecnico 3-2 a favore della selezione guidata da Dragan “Pixi” Stojkovic. Il commissario tecnico delle Aquile Bianche ha mandato in campo una formazione sperimentale, con pochissimi titolari, che ha evitato la sconfitta solamente grazie ad una doppietta dell’attaccante dei Los Angeles Galaxy Dejan Joveljic, realizzata negli ultimi 10 minuti di gioco. La Serbia arriva all’appuntamento di Razgrad reduce da quattro successi consecutivi, ottenuti tra gare ufficiali e amichevoli. Nelle qualificazioni ha portato a casa due vittorie tutto sommato comode contro Lituania e Montenegro, entrambe battute con due gol di scarto e tenendo la porta inviolata, che le hanno permesso di mettere in discesa la qualificazione.

Bulgaria in caduta libera

Serbia che nel 2023 non ha mai perso. L’ultima sconfitta risale ai Mondiali in Qatar, dove nonostante le aspettative altissime, gli uomini di Stojkovic non hanno superato il girone.

In Bulgaria sarà assente Dusan Vlahovic, autore di una doppietta nell’ultimo match ufficiale con il Montenegro. L’attaccante della Juventus è di nuovo alle prese con la pubalgia e non è stato convocato. Proverà sentimenti contrastanti il selezionatore della nazionale bulgara, il serbo Mladen Krstajic, ancora alla ricerca della prima vittoria in queste qualificazioni. Nessun successo finora per la Bulgaria, selezione che nel corso degli ultimi 30 anni non è più riuscita a rivivere i fasti del Mondiale 1994, quando arrivò a giocare una storica semifinale. Dopo le due sconfitte di fila con Montenegro e Ungheria (0-1 e 3-0) è arrivato un pareggio striminzito con la Lituania (1-1), sulla carta la meno competitiva del gruppo.

Come vedere Bulgaria-Serbia in diretta tv e in streaming

Bulgaria-Serbia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Huvepharma Arena di Razgrad, in Bulgaria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Serbia dovrebbe riuscire a battere una Bulgaria in grande difficoltà, che non è andata al di là di un pareggio neppure contro una Lituania in inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Le reti complessive dovrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Serbia

BULGARIA (5-4-1): Dyulgerov; Galchev, Petkov, Antov, Gruev, Petkov; Despodov, Chochev, Shopov, Delev; Minchev.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Milenkovic, Gudelj, Pavlovic; Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Mladenovic; Grujic, Kostic; Joveljic.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2