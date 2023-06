Paige VanZant senza freni: dalla lotta a Onlyfans, fan al tappeto

Paige VanZant senza freni: dalla lotta a OnlyFans: un’altra foto sui social che crea scompiglio e che manda i fan al tappeto

Una delle donne sportive più cercate nell’internet. Tra le top 10. E a ben vedere, viste le foto che pubblica ogni tanto sui suoi profili social. Soprattutto su Instagram dove ha oltre 3 milioni di followers. E, si vocifera, che il suo profilo OnlyFans è uno di quelli maggiormente seguito. Insomma, non c’è altro da aggiungere.

Il suo nome, se non la conoscete, è Paige VanZant, adesso modella, che ha deciso di cambiare vita sfruttando quelle che sono le sue doti fisiche davvero notevoli. E cambiando vita ha deciso di aprire un profilo OnlyFans, come molte sue colleghe sportive nell’ultimo periodo hanno deciso di fare. Tenniste soprattutto, che forse non troppo contente della propria carriera, o poco convinte di quello che avrebbero potuto fare in questo sport, hanno deciso che forse era arrivato il momento di pensare a cose più concrete, e una cosa concreta è quella di avere un profilo che può aumentare il fatturato.

Paige VanZant, i fan vanno ko

Qui parliamo comunque di uno nuovo scatto, con un costume leopardato, e con delle pose che qualcuno definisce volgari e sicuramente un poco di ragione ce l’ha. Di certo questi scatti non hanno lasciati indifferenti i vari fan della VanZant, che hanno completamente perso la testa e si sono scatenati sotto il post con dei commenti pure piccanti.

Insomma, un colpaccio della VanZant che in questo modo non fa altro che creare interazioni e aumentare il numero di follower e gli introiti, di conseguenza. In questo caso, come potete tranquillamente vedere anche voi, la foto piazzata sui social è davvero al limite. Di certo se si espone così in un profilo pubblico, non riusciamo realmente a capire cosa possa fare su Onlyfans, che come sappiamo tutti è un social per contenuti per adulti. Paghi e vedi.