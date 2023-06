Moldavia-Polonia è un match della quarta giornata del gruppo E di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La Polonia rimane in piena corsa per la qualificazione a quello che sarebbe il suo quinto campionato europeo consecutivo nonostante la brutta sconfitta rimediata nella prima giornata contro una diretta concorrente come la Repubblica Ceca, ora in vetta al gruppo E.

Non era partita sotto i migliori auspici, lo scorso marzo, l’avventura di Fernando Santos, ex commissario tecnico del Portogallo ed oggi selezionatore della nazionale polacca. Ma Lewandowski e compagni si sono immediatamente rialzati dalla batosta di Praga e nella giornata successiva hanno battuto di misura l’Albania (1-0) con un gol di Swiderski. Altre conferme sono arrivate a distanza di qualche mese nell’amichevole con la Germania, giocata venerdì scorso a Varsavia. La Polonia è riuscita ad avere la meglio sui tedeschi nonostante il dominio, pressoché totale, da parte della selezione che il prossimo anno avrà l’onore e l’onere di ospitare la rassegna continentale. Gli uomini di Santos hanno segnato la rete decisiva – realizzata dall’ex difensore dello Spezia Kiwior, oggi all’Arsenal – sull’unico tiro effettuato verso la porta di ter Stegen. Una buona prestazione a livello difensivo che non può che infondere fiducia in vista della gara con la Moldavia, match da vincere a tutti i costi per riprendersi quantomeno il secondo posto nel girone.

La Polonia non può sbagliare

Nel gruppo E, infatti, la situazione è ancora del tutto omogenea, Repubblica ceca a parte. I cechi guardano tutti dall’alto verso il basso grazie ai loro 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio, è già pregustano il primo posto.

La Polonia invece è ferma a quota 3 punti, appaiata all’Albania, che ha appena avuto la meglio (2-0) sulla Moldavia. Per la selezione di Serghei Clescenco è stata la prima sconfitta dopo i due pareggi con Isole Faroe (1-1) e Repubblica Ceca (0-0). Il fatto che a Chisinau i cechi non siano andati al di là di uno zero a zero dovrebbe far riflettere Santos e i suoi uomini: vietato prendere sottogamba l’impegno. Non è un caso che l’ultima volta che la Polonia giocò in Moldavia (2013, qualificazioni mondiali) il match terminò 1-1.

Come vedere Moldavia-Polonia in diretta tv e in streaming

Moldavia-Polonia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà allo Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La vittoria nell’amichevole contro la Germania non può che infondere fiducia nei giocatori polacchi, che dovrebbero riuscire ad avere la meglio sulla Moldavia. Non ci aspettiamo una gara spettacolare: le reti complessive potrebbero essere meno di tre.

Le probabili formazioni di Moldavia-Polonia

MOLDAVIA (3-5-2): Railean; Posmac, Craciun, Mudrac; Revenco, Caimacov, Rata, Motpan, Cojocari; Nicolaescu, Damascan.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Frankowski, Salamon, Bednarek, Kiwior; Zalewski, Linetty, Zielinski, Kaminski; Swiderski, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1