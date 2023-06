Islanda-Portogallo è un match della quarta giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

La qualificazione all’Europeo di Germania rischia di essere una vera e propria formalità per il Portogallo, che sta letteralmente dominando il gruppo J.

Impressionanti i numeri dei lusitani, che nelle prime tre giornate hanno fatto registrare tre vittorie, 13 gol realizzati e neanche uno subito. E se Liechtenstein e Lussemburgo non venivano giustamente considerati dei test attendibili, sabato scorso è arrivata un’altra prova di forza conto una delle due selezioni insieme alla Slovacchia che, in teoria, avrebbero potuto rappresentare più d’una insidia. Ed invece anche la Bosnia di Dzeko e Pjanic ha ricevuto lo stesso trattamento: a Lisbona, sabato scorso, è terminata 3-0 ma il risultato finale poteva essere più ampio se Cristiano Ronaldo e compagni avessero concretizzato qualche palla-gol in più. Dire quindi che la rappresentativa guidata dall’ex commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, stia passeggiando non è affatto un’esagerazione. E il Portogallo potrebbe chiudere, di fatto, i giochi con una vittoria in Islanda nella quarta giornata, con la quale ipotecherebbe primo posto e qualificazione.

In attesa di test più probanti, sembra funzionare a meraviglia il 3-4-3 sdoganato dal nuovo selezionatore, a cui è stata chiesta un’inversione di tendenza rispetto all’era Santos.

Il Portogallo segna a ripetizione, trova facilmente la via del gol e riesce a coinvolgere un po’ tutti i giocatori offensivi e di qualità che compongono la sua rosa. Contro la Bosnia lo stesso Ronaldo non è finito nel tabellino dei marcatori e Martinez si è potuto permettere il lusso di tenere in panchina uno come Leao. Non ci aspettiamo un copione diverso contro gli islandesi, che dopo il 7-0 rifilato a marzo al Liechtenstein sono immediatamente tornati sulla terra, arrendendosi di misura alla Slovacchia (1-2), a questo punto la candidata numero uno per il secondo posto. Solo 3 punti in classifica per gli uomini guidati dall’esperto tecnico Age Hareide, le cui speranze qualificazione sono già al lumicino.

Come vedere Islanda-Portogallo in diretta tv e in streaming

Islanda-Portogallo è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà al Laugardalsvöllur di Reykjavik, in Islanda. Verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) e (non integralmente) tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Portogallo visto nel 2023 è una macchina da gol, eccellente nella gestione della palla ed a cui è molto difficile segnare. Improbabile che l’Islanda, che non è più la selezione che aveva stupito tutti tra il 2016 e il 2020, riesca a limitare i danni. I lusitani, favoritissimi per la vittoria, dovrebbero realizzare dai tre ai sei gol, senza subirne nessuno.

Le probabili formazioni di Islanda-Portogallo

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Magnusson; J. Gudmundsson, Fridriksson, Willumsson; A. Gudmundsson, Finnbogason, Thorsteinsson.

PORTOGALLO (3-4-3): Diogo Costa; Danilo Pereira, Ruben Dias, Antonio Silva; Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Guerreiro; Gonçalo Ramos, Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3