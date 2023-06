Tennis, gambe da fenicottero: il miniabito ci manda in orbita

Tennis, l’ultimo look sfoggiato dalla meravigliosa giocatrice ha mandato i fan in orbita: con quel miniabito è davvero irresistibile.

L’affascinante tennista si sta guadagnando una sempre maggiore notorietà sui social e, guardando le foto che condivide sul suo profilo ufficiale, non è difficile immaginare quale sia il motivo. Gli utenti infatti sono rimasti stregati dalla sua bellezza e dal suo fantastico fisico. Tra un allenamento e un match, la protagonista del nostro articolo non si dimentica mai di interagire con i follower e lo scatto postato di recente ha lasciato tutti senza respiro.

La tennista inglese, attualmente residente negli Stati Uniti, è più determinata che mai a raggiungere livelli importanti nell’ambito del tennis. Lo sport l’ha conquistata fin da quando era una bambina e oggi si impegna quotidianamente per portare avanti la sua passione. E mentre ottiene i suoi primi risultati, la sua fama non fa altro che crescere giorno dopo giorno.

La sua dedizione nella disciplina la porterà sicuramente lontano e possiamo dire che, in futuro, sentiremo parlare molto di lei. Per le sue doti, sì, ma anche per un’altra qualità che i gli utenti sui social non si sono certamente lasciati sfuggire. Stiamo parlando del suo fascino: la bella Scarlett Hutchinson ha tutte le carte in regola per raggiungere il seguito di campionesse che sul web hanno fatto breccia nel cuore dei fan grazie al loro charme.

Tennis, Scarlett Hutchinson conquista tutti con il suo look

Sono sempre di più le atlete che arrivano a vantare profili seguiti da milioni di persone, diventando delle vere e proprie icone di bellezza. Tra queste non possiamo non menzionare la sua connazionale Emma Raducanu, che negli ultimi anni è stata scelta come testimonial di diversi brand. Oppure l’italiana Camila Giorgi, la quale riesce sempre a lasciare a bocca aperta i tifosi con i suoi scatti.

Scarlett, da parte sua, è dotata di un fascino a cui è veramente difficile resistere. La tennista ha un bellissimo viso, con lineamenti dolci e aggraziati, e uno sguardo profondo che buca l’obiettivo. Su Instagram non mancano di certo le foto in cui mette in bella mostra il suo fisico da urlo, scatenando ogni volta le reazioni dei fan. Recentemente ha condiviso lo scatto che potete vedere qui sopra, a dir poco stupendo.

La tennista ha assistito al concerto di una delle sue artiste preferite, Beyoncé, e per l’occasione ha deciso di sfoggiare un look argentato da vera diva. Scarlett ha abbinato il miniabito ad un paio di stivali alti, con un outfit che mette per bene in risalto la sua meravigliosa silhouette e, in particolare, le sue gambe longilinee.