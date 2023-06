Scozia-Georgia, qualificazioni europeo 2024: tv, streaming, pronostico

Scozia-Georgia è un match della quarta giornata di qualificazione all’Europeo del 2024 in Germania e si gioca martedì 20 giugno: tv, streaming, pronostico

La classifica del gruppo A delle qualificazioni al prossimo Europeo dice che la Scozia è prima, dopo tre giornate, a punteggio pieno. E dà la sensazione di poter piazzare un’altra vittoria, nell’ultima partita della stagione, mettendo così un’ipoteca importante verso Germania 2024.

La Georgia in questo momento è alle spalle della Scozia, con quattro punti, ma in questo raggruppamento c’è anche la Spagna che dopo la vittoria della Nations League ieri ritornerà a giocare a settembre. Insomma, quella di Hampden Park appare come una ultima spiaggia per Kvaratskhelia e compagni. Ah, a proposito dell’attaccante esterno del Napoli, ha deciso di non giocare l’Europeo Under 21, probabilmente una scelta giusta, dettata dai molteplici impegni di questa annata lunghissima, la prima a certi livelli di quel giocatore che ha davvero fatto vedere delle cose straordinarie nel campionato italiano.

Tornando alla partita, e vedendo le squadre che scenderanno in campo, non dovrebbero esserci così tante emozioni. Il livello rimane quello di squadre non top, che fanno soprattutto della cattiveria agonistica e della voglia le proprie armi migliori. Armi che la Scozia sa sfruttare bene, difendendosi con la massima determinazione e poi trovando anche il colpo vincente, trascinata anche da un McTominay, decisivo nella vittoria dello scorso aprile contro la Spagna. Insomma, in casa la Scozia è un rullo compressore, e dovrebbe pure riuscire a centrare la quarta vittoria.

Come vedere Scozia-Georgia in diretta tv e in streaming

Scozia-Georgia è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà ad Hampden Park a Glasgow. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una gara che, come detto prima, non dovrebbe regalare così grosse emozioni. E la Scozia alla fine dei novanta minuti dovrebbe riuscire a centrare la quarta vittoria in altrettante partite in questo girone di qualificazione. l’occasione per chiudere i conti, o quasi, è troppo importante per i padroni di casa per non sfruttarla. Sì, Scozia.

Le probabili formazioni di Scozia-Georgia

SCOZIA (4-4-2-1): Gunn; Tierney, Hendry, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes.

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Lochoshvili; Gocholeishvili, Kiteishvili, Kvekveskiri, Azarovi; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1