Turchia-Galles, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Turchia-Galles è un match della quarta giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Impossibile fare un bilancio provvisorio del gruppo D, quello che in teoria dovrebbe essere appannaggio della Croazia. Già, perché la selezione di Zlatko Dalic, favorita per il primo posto, in quest’ultimo fine settimana è stata impegnata nella Final Four di Nations League, dove è arrivata seconda dietro alla Spagna, che l’ha spuntata solamente ai calci di rigore.

In attesa che Modric e compagni recuperino, la Turchia ne ha approfittato ed ora guarda tutti dall’alto verso il basso, seppur momentaneamente. Gli uomini guidati dal tedesco Stefan Kuntz hanno archiviato la sconfitta casalinga con i croati dello scorso marzo con un rocambolesco successo per 2-3 in Lettonia. Una gara che si è rivelata molto più complicata del previsto, risolta all’ultimo respiro: un gol di Kahveci al 95′, in pieno recupero, ha permesso alla nazionale della mezzaluna e la stella di avere ragione dei coriacei lettoni. Un’altra selezione che aspira al secondo posto – tenendo sempre conto che il primo sia “prenotato” dalla Croazia – è il Galles, che però dopo un buon inizio è caduto rovinosamente in casa contro l’Armenia (2-4). Sconfitta severissima per Robert Page e i suoi uomini, che erano pure riusciti a sbloccarla dopo appena dieci minuti di gioco.

Dragoni che si sono complicati la vita, visto che un’eventuale sconfitta in Turchia vorrebbe dire compromettere quasi in maniera irreversibile la qualificazione.

In caso di vittoria, invece, il Galles salirebbe a quota 7, scavalcando proprio i turchi: non sarà semplice, se consideriamo che fuori casa in linea di massima i britannici non sono efficaci come davanti al loro pubblico. L’ultima vittoria in trasferta risale all’ottobre 2021, quando ebbero la meglio sull’Estonia. I precedenti però infondono fiducia al Galles, che ha vinto quattro volte su sette confronti. L’ultimo risale ad Euro 2020, con le due selezioni sorteggiate nello stesso girone dell’Italia: all’epoca la spuntarono 2-0 di Dragoni.

Come vedere Turchia-Galles in diretta tv e in streaming

Turchia-Galles è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà al Samsun 19 May Stadium di Samsun, in Turchia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Turchia finora ha perso solo contro la squadra più forte del girone, la Croazia. Mentre il Galles è reduce dal brutto e umiliante scivolone con l’Armenia, che ha messo in luce le problematiche dei britannici in fase di non possesso: nelle ultime 11 partite solamente in un’occasione hanno tenuto la porta inviolata. Ci aspettiamo un successo della Turchia in una gara da almeno una rete per parte e più di due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Turchia-Galles

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Kokcu; Under, Guler, Akturkoglu; Nayir.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Ampadu, Ramsey; Brooks, Wilson, James; Johnson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1