Lettonia-Turchia è un match della terza giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

La sconfitta rimediata nella seconda giornata non ha di certo compromesso il percorso della Turchia in queste qualificazioni ad Euro 2024, ma per il momento lascia la selezione di Stefan Kuntz al terzo posto dietro al Galles, rivale numero uno per la seconda piazza, ed ai croati, favoriti per il primo posto. Incutono meno timore, invece, Lettonia e Armenia, che non a caso sono ultime, ancorate a quota zero punti (ma con una gara in meno).

Margine d’errore molto ristretto, dunque, per Calhanoglu e compagni. Che affronteranno la Lettonia in trasferta prima dello scontro diretto con il Galles in programma lunedì prossimo. La selezione baltica non suscita bei ricordi alla Turchia, che anche a causa del rocambolesco 3-3 del marzo 2021 mancò la qualificazione agli ultimi Mondiali, arrivando seconda a due punti dall’Olanda. Le due nazionali si ritrovano a distanza di poco tempo: la gara di ritorno terminò poi 2-1 per i turchi ma fu un successo che servì a poco, visto che successivamente vennero eliminati ai playoff dal Portogallo di Cristiano Ronaldo. C’è anche un altro precedente, sempre poco fortunato per la Turchia: nel lontano 2003 fu proprio la Lettonia a sbarrargli la strada verso l’Europeo portoghese, aggiudicandosi lo spareggio.

Guidati dal commissario tecnico Dainis Kazakevics, i lettoni a marzo hanno esordito con una sconfitta tutto sommato onorevole in Galles, piegati da una rete del centravanti del Bournemouth. Kieffer Moore.

Si allunga così la striscia negativa nelle qualificazioni europee, in cui i baltici hanno perso undici delle ultime dodici partite. La Lettonia dovrebbe affrontare la Turchia con la stessa formazione scesa in campo in Galles tre mesi fa, mentre il collega Kuntz dovrà fare a meno di Unal e Tosun. C’è Calhanoglu, reduce dalla finale di Champions League.

Come vedere Lettonia-Turchia in diretta tv e in streaming

Lettonia-Turchia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà allo Skonto Stadions di Riga, in Lettonia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Negli ultimi due precedenti, peraltro abbastanza recenti, i gol non sono mancati e non si vede perché non dovremmo assistere ad un altro match prolifico, in cui le reti saranno verosimilmente almeno tre. La Turchia è favorita per la vittoria.

Le probabili formazioni di Lettonia-Turchia

LETTONIA (4-4-2): Steinbors; Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Sorokins; Ikaunieks, Zjuzins, Emsis, Ciganiks; Gutkovskis, Uldrikis.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu, Kadioglu; Kokcu, Ozcan; Under, Calhanoglu, Akturkoglu; Under.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2