I pronostici di sabato 17 giugno: qualificazioni Europei 2024, amichevoli

I pronostici di sabato 17 giugno: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite amichevoli tra nazionali.

Seconda tornata di qualificazione agli Europei del 2024 con ben undici partite in programma. Impegno sulla carta agevole per il Portogallo in casa contro la Bosnia mentre la Norvegia punta sul suo bomber Erling Haaland, fresco campione d’Europa con la maglia del Manchester City, per battere la resistenza della Scozia che tradizionalmente in trasferta non riesce a ripetere i risultati che ottiene tra le mura amiche.

La Georgia conta sul campione d’Italia Kvaratskhelia per battere a domicilio Cipro: missione alla portata.

Pronostici altre partite

Il nuovo corso del Belgio con l’allenatore italiano Domenico Tedesco è iniziato alla grande con due vittorie su due e sei gol segnati: contro l’Austria è altamente probabile un nuovo risultato positivo.

Per chi va a caccia di partite da almeno tre gol complessivi il consiglio è di guardare all’amichevole del Brasile, che dovrebbe battere di goleada la Guinea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo vincente e almeno tre gol complessivi in Portogallo-Bosnia-Erzegovina, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Norvegia (in Norvegia-Scozia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Albania (in Albania-Moldova, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Belgio (in Belgio-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Georgia (in Cipro-Georgia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Norvegia-Scozia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Belgio-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Brasile-Guinea, Amichevole, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Norvegia-Scozia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Belgio-Austria, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Islanda-Slovacchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)