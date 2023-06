Formula Uno, qualifiche GP del Canada: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP del Canada: dopo l’Europa si torna oltre Oceano, a Montreal. Ecco dove vedere le qualifiche in tv e in streaming e il pronostico

Quello di ieri è stato un venerdì che non è sembrato un venerdì per la Formula Uno: un problema alle telecamere interne di sicurezza non ha permesso ai piloti di chiudere la fase delle prove libere del nono gran premio della stagione, quello in Canada. Il tutto è durato solamente sette minuti.

Troppo poco per confermare quello che si è visto: vale a dire le Mercedes in palla che hanno chiuso davanti a tutti. Purtroppo non ci possiamo far ingannare da tutto questo, anche stasera il favorito è Max Verstappen che non cerca solamente la pole position ma, soprattutto, cerca la quarta vittoria di fila in questo Mondiale oltre la sesta in stagione. Un cannibale vero e proprio, che non sembra avere ahinoi e purtroppo, nessuna intenzione di alzare il piede dall’acceleratore.

Dicevamo quindi: le Mercedes davanti a tutti, con le Ferrari che comunque, almeno, si sono difese bene o che hanno fatto capire di poterlo fare. Buone le prove di Leclerc e Sainz, che hanno dimostrato pure di avere nelle simulazioni un buon passo gara. Insomma, c’è qualche speranza di divertimento nella serata di domani sera, quella della gara, ma intanto in questa notte di sabato i piloti si contenderanno la pole, quella che permette (soprattutto a Verstappen) di alzare il livello delle proprie prestazioni. Per l’olandese invece, che quando parte poi è difficile, se non impossibile, essere ripreso, è il segnale di un altro weekend da capogiro.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp del Canada, a Montreal, sono in programma oggi, sabato 17 giugno, alle ore 22:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Tutto questo però in differita e partire dalle 23:30.

Il pronostico

Troppo poco, ieri, per capire realmente chi ha il passo migliore. Per questo motivo, ovviamente, ci affidiamo in questo caso al solito Verstappen che ha dimostrato in questa stagione, e anche più volte, di essere il più forte in questo momento e di guidare la macchina più veloce. Insomma, il pilota olandese, potrebbe prendersi un’altra pole position, propedeutica alla vittoria finale.