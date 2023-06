Islanda-Slovacchia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Islanda-Slovacchia è un match della terza giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

Il gruppo J è quello del Portogallo ma oltre ai favoritissimi lusitani ci sono diverse selezioni che tutto sommato si equivalgono e che possono ambire quantomeno al secondo posto.

CR7 e compagni sono già a punteggio pieno dopo le prime due giornate di qualificazioni e verosimilmente faranno un girone “a parte”. Ma dietro di loro sgomitano Slovacchia, Bosnia e Islanda, racchiuse in un solo punto: corsa più che mai aperta, dunque. Tra le tre è l’Islanda quella che, sulla carta, sembra avere meno chance. Gli scandinavi nella prima giornata hanno rimediato una lezione molto severa in Bosnia (3-0) mentre nella gara successiva si sono scatenati ma davanti avevano il modesto Liechtenstein, travolto 7-0. Una vittoria che ha migliorato la loro classifica ma che non può essere attendibile, visto il valore dell’avversario. E non è bastata all’ex commissario tecnico Arnar Vidarsson per salvare la panchina. Lo scorso aprile è stato sostituito da Age Hareide, esperto allenatore danese che nel corso della sua quarantennale carriera ha guidato anche la Danimarca.

Il suo primo test sarà lo scontro diretto con la Slovacchia, che ha un punto in più (4) grazie al successo sulla Bosnia (2-0) ed al pareggio a reti bianche con il Lussemburgo.

La selezione dell’Est Europa è allenata invece da un tecnico italiano, Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli e sponsorizzato da Marek Hamsik. Il suo compito è quello di condurre la Slovacchia verso la terza partecipazione consecutiva alla fase finale di un Europeo dopo quelle del 2016 e del 2020. Un esordio convincente, il suo, al timone di una nazionale uscita con le ossa rotte dall’ultima Nations League, in cui ha mancato la promozione in Lega B in un girone abbordabilissimo, arrivando solo terza. Tra i convocati c’è anche Skriniar, ma il difensore dell’Inter – ormai promesso sposo del Psg – è appena rientrato da un infortunio e difficilmente potrà scendere in campo.

Come vedere Islanda-Slovacchia in diretta tv e in streaming

Islanda-Slovacchia è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà al Laugardalsvöllur di Reykjavik, in Islanda. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quella islandese è una trasferta ostica ma la Slovacchia ha dimostrato di avere qualcosa in più già nella prima uscita con la Bosnia. E dovrebbe riuscire a spuntarla in una gara che ad ogni modo si preannuncia equilibrata e tirata. Entrambe dovrebbero andare a segno.

ISLANDA (4-3-3): Runarsson; Palsson, A Gunnarsson, Magnusson, Gretarsson; A Sigurdsson, Gudmundsson, Traustason, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson.

SLOVACCHIA (3-4-2-1): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Vavro, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka, Haraslin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2