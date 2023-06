Scommesse, un arbitro per “amico”: tre ammonizioni da 28mila euro

Scommesse, un arbitro per amico: arrivano le tre ammonizioni che cambiano la serata. Il colpo è di 28mila euro. Incredibile

Un colpo incredibile, col giallo. Un colpo da 28mila euro. E di giallo in questo caso c’è solamente il cartellino che l’arbitro ha sventolato in faccia a tre giocatori, tutti pronosticati da uno scommettitore di Napoli.

Un arbitro per amico questa volta, un mondo al contrario perché di solito gli arbitri vengono “odiati” dai tifosi. No, questa volta è successo al contrario. Vabbè, entriamo nella notizia: con i campionati ormai fermi, almeno quelli più importanti, in questi giorni si è giocata la Nations League e questa sera invece ci saranno le qualificazioni al prossimo Europeo, quello previsto in Germania nel 2024. Quindi di partite ce ne stanno ma come detto, in Campania, un giocatore – così come riporta Agimeg – ha deciso di puntare sugli ammoniti. Tre per la precisione e tutti nella partita tra Olanda e Croazia che ha visto la squadra ospite – le fasi finali si giocano nei Paesi Bassi – vincere ai supplementari e guadagnare in questo modo l’accesso alla finale. Ma il risultato come detto poco importava. All’uomo interessava che l’arbitro estraesse il cartellino giallo nei confronti di tre uomini che, per questo particolare tipo di scommessa, sono quasi di fiducia. Tutta gente che conosciamo in Italia.

Scommesse, i tre ammoniti regalano 28mila euro

Insomma curiosi di sapere chi è stato ammonito e che di conseguenza ha regalato questa vincita? Vi accontentiamo subito. Si tratta di giocatori che giocano in Serie A o che la Serie A l’hanno toccata.

Parliamo di Koopomeiners dell’Atalanta, di Brozovic dell’Inter e di Kovacic del Chelsea, che un passato in nerazzurro ce lo ha così come ricordiamo tutti. Le quote andavano dal 3.70 e 3.90. Quindi delle belle quote che hanno fruttato la bellezza, come detto, di oltre 28mila euro. Una quota 56, quindi calcoli alla mano potete capire benissimo quale cifra è stata investita. Una bella cifra, in questo caso, ma la quota avrebbe comunque regalato dei bei soldi anche con un importo minore della scommessa. Una bella estate quindi per il bravo e fortunato scommettitore. Che amerà il direttore di gara. E che sicuramente un altro pensiero per domenica, serata della finale, ce lo farà.